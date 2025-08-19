Futsal: podios comodorenses en Dolavon y Pico Truncado

El Lobito fue subcampeón en la Copa de Plata Sur Dolavon 2025 en Mayores, mientras que hubo podios en el Nacional de Clubes femenino en Truncado, en C13 y C15, donde destacaron JM Futsal y Abrazo de Gol.

El último fin de semana culminaron certámenes nacionales de clubes de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) en Dolavon y Pico Truncado, con equipos comodorenses como protagonistas consiguiendo podios y distinciones individuales.

En Dolavon se disputó el Nacional de Clubes Copa de Plata Sur 2025, donde participaron cinco equipos de la Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia: Roma Futsal (eliminado en primera ronda), además de Nero Futsal, Zeus, Flamengo B quienes quedaron en octavos de final, y El Lobito fue finalmente subcampeón, cayendo en la final ante El Bayer de Gaiman.

El Lobito, dirigido por Claudio Miranda, contó con un grupo en su mayoría jóvenes, promedio de 20 años de edad aproximadamente, que en su primera incursión en un nacional de mayores lograron llegar al último día con posibilidad de título, un mérito espectacular pensando a futuro. La final fue para los de Gaiman por 4 a 3, y ambos equipos lograron el cupo deportivo para participar de la Copa de Oro Sur 2026.

Mientras tanto, el Nacional de Clubes femenino C13 y C15 se llevó a cabo en Pico Truncado, donde JM Futsal y Abrazo de Gol llegaron a instancias decisivas. También fueron parte del certamen las comodorenses de El Clan, Guerreras de Malvinas y Municipal Kilómetro 5.

En C13 JM Futsal accedió a la final cayendo 3 a 1 ante Las Galácticas, mientras que Abrazo de Gol se quedó con el tercer puesto al vencer 4 a 0 a Juventus de Rawson. Por otra parte, en C15 JM se llevó el tercer lugar al derrotar 4 a 0 a Las Galácticas.

En C13 además destacaron individualmente Maite Zabala (JM), siendo goleadora del certamen junto a la truncadense Valentina Barriga (Las Galácticas), mientras que Morena Aburto (JM) ganó el premio a la jugadora destacada junto a Tiziana García (Las Galácticas).

Copa de Plata Sur Dolavon 2025

Cuadro de Honor

Campeón: El Bayer (Gaiman)

Subcampeón: El Lobito (Comodoro)

Tercer puesto: ATF Futsal (Trelew)

Cuarto puesto: Rotary 23 (Caleta Olivia)

Valla menos vencida: Alex Carabajal/Facundo Griffiths (El Bayer)

Goleador: Lautaro Pérez (18G - Rotary 23)

Delegación más correcta: El Bayer (Gaiman)

Jugador destacado: Ángel Ruiz (El Bayer)

Nacional de Clubes femenino C13-C15 Pico Truncado 2025

Cuadro de Honor C13

Campeón: Las Galácticas (Pico Truncado)

Subcampeón: JM Futsal (Comodoro)

Tercer puesto: Abrazo de Gol (Comodoro)

Cuarto puesto: Juventus Futsal (Rawson)

Valla menos vencida: Zamira Rearte (Las Galácticas)

Goleadoras: Maite Zabala (JM Futsal) y Valentina Barriga (Las Galácticas)

Delegación más correcta: Chulengo FC (Caleta Olivia)

Jugadoras destacadas: Tiziana García (Las Galácticas) y Morena Aburto (JM Futsal)

Cuadro de Honor C15

Campeón: Las Lobitas (Puerto Deseado)

Subcampeón: Juventus Futsal (Rawson)

Tercer puesto: JM Futsal (Comodoro)

Cuarto puesto: Las Galácticas (Pico Truncado)

Valla menos vencida: Thiara Oporto (Las Lobitas)

Goleadora: Zahira Toledo (Juventus Futsal)

Delegación más correcta: Al Toque (Pico Truncado)

Jugadoras destacadas: Justina Cionco (Las Lobitas) y Zahira Toledo (Juventus).