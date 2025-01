Torres condenó el atentado a una estancia en Trevelin

Advirtió a grupos radicalizados: “en Chubut la ley se cumple y no les tenemos miedo”. El gobernador apuntó contra "los mismos delincuentes de siempre que se amparan en un sector garantista de la Justicia que les asegura impunidad, con causas que demoran años en ser resueltas" y aseguró que "no nos vamos a dejar intimidar".

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, se pronunció así tras el atentado registrado este sábado por la madrugada a una conocida estancia ubicada en Trevelin, en cercanías del Parque Nacional Los Alerces.

Asimismo, el mandatario provincial advirtió: "en Chubut la ley se cumple", en relación al importante incendio registrado el pasado miércoles en la localidad de Epuyén, un día después del desalojo llevado a cabo en el mencionado parque nacional, y los dos focos posteriores que tuvieron lugar en dos sectores de la Cordillera, hechos que son materia actual de investigación.

Torres señaló: "hace pocos días desalojamos a un grupo de delincuentes que, bajo falsas banderas, decidieron usurpar tierras en el Parque Nacional Los Alerces, poniendo en riesgo el patrimonio de todos los argentinos" y puntualizó que "a las pocas horas del procedimiento, tuvimos tres focos de incendio simultáneos, uno en Epuyén que arrasó con más de 70 viviendas".

"Ayer", continuó el gobernador, "intentaron incendiar también la estancia Amancay, en la cordillera, atacando con bombas molotov y prendiendo fuego toda la maquinaria y los vehículos del lugar".

"Que quede claro: este tipo de atentados no son casuales, sino que obedecen a la planificación de los mismos delincuentes de siempre, que se amparan en un sector garantista de la Justicia que les asegura impunidad, con causas que demoran años en ser resueltas", manifestó Torres.

El titular del Ejecutivo provincial aseguró: "todos los chubutenses deben saber que no nos vamos a dejar intimidar por ningún violento, y que no vamos a descansar tampoco hasta que estos delincuentes estén presos, y los ciudadanos de bien puedan vivir tranquilos; en Chubut la ley se cumple y no les tenemos miedo".

INCENDIOS EN INVESTIGACIÓN

Sobre la madrugada de este sábado, la Policía del Chubut y bomberos voluntarios intervinieron en un atentado perpetrado en la estancia Amancay por un grupo de desconocidos, que incendiaron una retropala, una retroexcavadora y una minicargadora, además de un motorhome y tres camiones.

La investigación apunta a un grupo organizado, que intencionalmente produjo daños en los vehículos en particular, los cuales fueron destruidos por las llamas. Asimismo, los delincuentes utilizaron piedras para destruir los vidrios de las unidades, facilitando la destrucción de los mismos a través de la utilización de bombas molotov.

De acuerdo a las pericias realizadas en el lugar, la Policía Científica determinó inicialmente que el incendio fue provocado mediante la utilización de acelerantes por medio uso contenedores de vidrios, buscando una mayor expansión y propagación del fuego.

La hipótesis principal apunta a que la metodología del atentado se enmarcaría en similares hechos ocurridos en la zona en los últimos años, con epicentro en El Maitén, Leleque y El Hoyo, presumiéndose en este nuevo caso, también, la participación de grupos radicalizados.

En simultáneo, la Justicia investiga el incendio que tuvo lugar en la localidad de Epuyén y que produjo la quema de más de 2 mil hectáreas, y otros dos focos en distintos sectores de la cordillera.