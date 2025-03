Torres duro con Milei: "no sigan estafando por algo que no se va a hacer"

Con un discurso crítico hacia la política del Gobierno Nacional, Ignacio Torres entregó 32 viviendas en Rawson este sábado. “No podemos dejar de decir que los impuestos que nos cobran no los están ejecutando. Dejen de cobrarlos si no van a hacer las obras; no sigan estafando a todos los argentinos por algo que no se va a hacer”, sostuvo.

Torres reiteró que “si el Estado nacional se va a hacer cargo de la macroeconomía, de las Relaciones Exteriores y la Seguridad Nacional perfecto, pero que no nos cobren impuestos para hospitales, remedios, rutas y escuelas que no están haciendo”.

Al analizar la situación actual, el gobernador apuntó que “está habiendo una diferencia entre la gestión nacional y las anteriores. Estamos hablando de derechos y obligaciones. Me tocó gobernar en este contexto inédito en que todos los impuestos tienen una asignación específica. No se puede hacer otra cosa; tienen que ir los fondos a los que están destinados. Mucho de ese dinero lo sigue cobrando el gobierno nacional y no ejecuta un peso: viviendas, rutas, escuelas, hospitales que se deberían estar realizando con ese dinero”, refirió.

Luego, dio datos específicos. “Hoy hay más de 200 familias en Trelew que se encontraron que se eliminó el PROCREAR. Quedaron truncas. Por eso, en medio de este contexto, judicializamos la situación de las rutas por su estado, que es un desastre; logramos absorber la obra de la Ruta 3 que fue la que más vidas se cobró. Ahora vamos por la Ruta 40. No podemos dejar de decir que los impuestos que se cobran no los están ejecutando. Dejen de cobrarlos si no van a hacer las obras, no sigan estafando a todos los argentinos por algo que no se va a hacer”.

COMODORO, EL AGUA Y LA JUSTICIA SOCIAL

Torres también señaló este sábado que “nos están robando recursos de todos los chubutenses y terminan siempre en la región centro de la Argentina, cuando el trabajo y las divisas que absorben los distintos gobiernos nacionales terminan en AMBA. ¿Cuántas viviendas más? ¿Cuántos hospitales más podríamos haber hecho si hubiese justicia social? Más de 300 mil millones de dólares aportamos los chubutenses solo por nuestra cuenca petrolera. Y tenemos a Comodoro con serios problemas de acceso al agua”, advirtió.

En el discurso, Torres destacó que este viernes, “celebramos por primera vez la autonomía federal de Chubut. No es ni más ni menos que defender los derechos de todos los chubutenses. Nos sacaron el derecho de viajar seguros por rutas que se decidieron abandonar. No es turístico, es de seguridad. Vamos a seguir reclamando y judicializando cualquier injusticia contra nuestra provincia”, adelantó.

Dijo además que “hemos logrado acuerdos, pero no nos hacemos los distraídos cuando miles de familias fueron estafadas con sus viviendas. Quiero pedirles disculpas por tantos años de espera, no se puede esperar 15 años por una vivienda”.