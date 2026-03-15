Torres en Sarmiento: repoblar campos y fortalecer producción

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó la apertura de la 95° Exposición Agrícola y de Carnero a Campo en Sarmiento. La actividad se llevó a cabo este domingo en el predio ferial de la Sociedad Rural local. Acompañaron al mandatario los intendentes de Sarmiento, Sebastián Balochi, y de Río Mayo, Gustavo Loyaute; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; su par de la Sociedad Rural de Sarmiento, Reinaldo Slápeliz; el ministro de Producción, Juan Manuel Pavón; el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón; el presidente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), Horacio Massacese; y la diputada provincial Paulina Hogalde.

Torres sostuvo en la ocasión que “hay un dilema y un desafío que venimos planteando desde hace mucho tiempo en Chubut, que es volver a repoblar nuestros campos. Durante años inflábamos el pecho diciendo que teníamos el primer stock ovino del país, pero hace tiempo vemos que ese stock viene cayendo sistemáticamente, año tras año”.

En ese sentido, recordó que “hubo implicancias climáticas, como la nevada que sufrimos durante el primer año de gestión, cuando tomamos medidas de alivio fiscal para acompañar a los productores. Y, sin embargo, el stock siguió cayendo, incluso atravesando ahora la mayor sequía desde 1965”.

“Para repoblar nuestros campos tenemos que entender que no se trata solamente de hacer económicamente viable la actividad, sino también de comprender que esos pueblos son parte de nuestra soberanía y que es fundamental para el país que estén poblados. Para eso tenemos que trabajar juntos en términos fiscales, pero también de manera estratégica”, señaló el titular del Ejecutivo.

A su vez, planteó “la necesidad de buscar mercados, como ocurrió en Australia, que tuvo un crecimiento exponencial a partir de una demanda similar a la que hoy está mirando a la Patagonia”.

REPOBLAR LOS CAMPOS DE CHUBUT

“La demanda que genera Kuwait es tan grande que no alcanzan todas las cabezas de ganado que tenemos en Chubut”, ejemplificó el gobernador, remarcando en ese sentido que “es necesario que trabajemos en conjunto con Santa Cruz”.

“Teníamos muchísima burocracia en el medio para poder exportar ganado en pie, y esto que hoy parece novedoso en realidad nos remonta a más de una década atrás, cuando llegó un barco enorme a Santa Cruz y lamentablemente tuvo que volver por un problema de sarna ovina. Por eso, ahora nos reunimos con los productores y tomamos la decisión de aprender de los errores del pasado y hacer todo lo necesario para que ese barco sea un caso de éxito”, expresó.

Asimismo, explicó que “el mismo mercado que demanda nuestro stock ovino puede ser el que financie, a través de un fideicomiso, la posibilidad de repoblar esos campos”, y puntualizó que “desde la provincia ponemos a disposición Chubut Fideicomisos y el Banco del Chubut para acelerar ese proceso”.

“No se trata de este gobernador, sino de todos los contribuyentes de la provincia del Chubut, que vamos a aportar más de 1.000 millones de pesos para erradicar definitivamente la sarna ovina y hacer que esta exportación sea un éxito, como tiene que ser”, aseguró.

FORTALECER LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Por otra parte, Torres se refirió a su participación en Argentina Week 2026, evento desarrollado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde expuso el modelo productivo y de desarrollo de la provincia ante más de 300 empresarios e inversores internacionales.

“Tuvimos la gran noticia de que se va a licitar, después de mucho tiempo, la línea de alta tensión de 500 kV, lo que va a permitir triplicar la cantidad de parques eólicos con energía renovable en toda la provincia”, destacó.

Asimismo, señaló que “uno de los principales problemas que tenemos, y que fue una de las causas del despoblamiento de muchos campos, es el de empresas extranjeras que ocupan tierras en la provincia pensando en el potencial eólico y de hidrógeno verde. Esos campos despoblados generan más inconvenientes para los linderos, entre ellos la presencia de depredadores, y esa es una problemática actual, no potencial”.

“Una de las ideas que surgió de un productor del Valle es que esa misma inversión, a partir del potencial que va a tener la energía eólica en Chubut, pueda sumarse, a través de beneficios fiscales, a ese fideicomiso para repoblar esos mismos campos que hoy están reservados para energía eólica. Estamos hablando de miles de hectáreas a lo largo y ancho de Chubut”, explicó el gobernador.

Además, anticipó que “en materia de riego queremos hacer lo mismo: que todas las políticas del Instituto Provincial del Agua, como por ejemplo la licitación para la limpieza de canales, se enmarquen en un plan integral del que también forme parte el Banco del Chubut, para financiar proyectos y hacer más eficiente la actividad”.