Toy Story 5 en Cine Coliseo

Después de que Woody dejara a Bonnie para ayudar a encontrar dueños a los juguetes abandonas, Jessie ha liderado a los demás juguetes en la habitación de Bonnie, con Buzz Lightyear como su segundo al mando. Pero una terrible amenaza se presenta porque Bonnie, ahora con ocho años, pasa el tiempo con su nuevo juguete favorito, una tableta inteligente con forma de rana llamada Lilypad, que ha llegado con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para la niña. Woody, de vuelta con Buzz, Jessie y sus amigos, tratarán de impedir que los niños usen la tecnología para jugar.

Treinta años después del inicio de la franquicia, “Toy Sory 5” explora el impacto de los dispositivos electrónicos en la infancia y plantea el futuro de la saga en un contexto de profundas transformaciones tanto para sus creadores como para los espectadores. La película narra cómo la tecnología modifica el juego infantil y la posición de los juguetes en una sociedad dominada por pantallas. El guion, con voces originales y nuevos fichajes, aborda temas como la conexión entre juego físico y virtualidad, y sitúa a Andrew Stanton ante el que podría ser su último filme como director en Pixar. Stanton ha confirmado que esta podría ser su última película en Pixar tras más de tres décadas, con una entrega que introduce a Lilypad, un dispositivo inteligente que amenaza el lugar de los juguetes en la vida de Bonnie.

La actriz Greta Lee, que da voz a Lilypad en el audio original, ha contado que incorporar a este personaje le permitió “canalizar muchos miedos y preocupaciones” sobre la influencia diaria de la tecnología en el hogar. La diversidad se amplía con Blaze, una niña mayor aficionada a los caballos, que aporta una perspectiva sobre el juego tradicional y la autonomía infantil. Aparecen, además, antiguos aparatos electrónicos y juguetes en desuso, lo que reflejan la convivencia entre nostalgia y modernidad en la narrativa. El corazón del film, según Stanton y la codirectora Kenna Harris, reside en el contraste entre el juego físico y el atractivo de los dispositivos tecnológicos en la niñez. La historia se desarrolla cuando Bonnie permanece como la última niña de su vecindario que todavía prefiere los juguetes, mientras sus padres deciden recurrir a Lilypad para solucionar sus dificultades de socialización.

Jessie y el resto del grupo perciben que el advenimiento de la tecnología puede marginar a los juguetes: “Ellos han visto que, una vez que entra la tecnología, los niños se sienten absorbidos por las pantallas y dejan de lado a sus amigos de siempre”, explican. La trama expone los cambios experimentados por Woody y la odisea de Jessie, quien al tratar de ayudar a Bonnie retoma contacto con su propio pasado al regresar a la casa de su primera dueña, Emily. El guion concede espacio tanto a los personajes humanos como a objetos tecnológicos de generaciones anteriores, simbolizando la interacción entre lo antiguo y lo nuevo.

CINE COLISEO (jue 18 y mar 23 de junio):

19:00 Hs. TOY STORY 5 (3D doblada)

21:45 Hs. TOY STORY 5 (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 19, lun 22 y mie 24 de junio):

19:00 Hs. TOY STORY 5 (2D doblada)

21:45 Hs. TOY STORY 5 (2D doblada)

CINE COLISEO (sáb 20 y dom 21 de junio):

16:45 Hs. TOY STORY 5 (2D doblada)

19:15 Hs. TOY STORY 5 (3D doblada)

21:45 Hs. TOY STORY 5 (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (dom 21 de junio):

16:00 Hs. TOY STORY 5 (2D doblada)

Título original: Toy Story 5

Género: Animación, fantasía, aventura

Origen: USA

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 42 Min. Calificación: G

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Andrew Stanton, Kenna Harris

Producción: Lindsey Collins

Música: Randy Newman

Fotografía: Matt Aspbury, JC Kalache

Montaje: Jennifer Jew

Voces originales:

Tom Hanks (Woody), Joan Cusack (Jessie), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), Grta Lee (Lilypad), Conan O'Brien (Smarty Pants), Tony Hale (Forky), Craig Robinson (Atlas), Shelby Rabara (Snappy), Scarlett Spears (Bonnie), Wallace Shawn (Rex), Bonnie Hunt (Dolly), Blake Clark (Slinky Dog), Jeff Bergman (Mr. Potato Head), Anna Vocino (Mrs. Potato Head)