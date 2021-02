Trabajadores allanados esperan que haya resultados concretos

Carmen Cejas, quien forma parte del Plan de Vacunación Sputnik V para personal de Salud de primera línea, fue una de las trabajadoras cuyo domicilio fue allanado este martes en el marco de la investigación por el robo de 30 dosis de la vacuna previstas para la segunda etapa. El hecho ocurrió el 27 de enero, pero la denuncia ante la Justicia recién se hizo el 8 de febrero, trascendiendo a la opinión pública una semana más tarde.

Este martes se realizaron 15 allanamientos en domicilios de trabajadores de Salud, de Seguridad y de Maestranza del Hospital Regional. Se realizaron 20 días después del hurto.

Un día después se produjeron los allanamientos, encabezados por el ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, quien no dejó pasar la oportunidad de sumar otra dosis de protagonismo.

Cejas dijo que como trabajadora en el plan de vacunación y la utilización de los biológicos de la vacuna Sputnik V le tocó estar en la lista y por eso fue una de las que debió entregar el teléfono celular al Ministerio Público Fiscal.

"Vino el fiscal de turno a pedir datos y la requisa del teléfono celular. Me imagino que la Justicia va a trabajar para que se llegue a buen puerto. La sensación es que se investigue y se llegue a aclarar y no quedemos como investigados los trabajadores que no tenemos nada que ver en esto; que quedemos limpios", dijo Cejas, quien no tuvo inconvenientes en entregar su teléfono y tampoco en brindar declaraciones a Canal 9 en el momento de los allanamientos.

Frente a la consulta de si habían podido prestar declaración en el sumario interno que llevaron a cabo en el Área Programática por el robo de vacunas, Cejas dijo que "ni siquiera nos llamaron; ni nos informaron; todo fue sorpresivo".

En total fueron 15 los allanamientos que coordinó el fiscal jefe Juan Carlos Caperochipi y el funcionario Cristian Olazabal, junto al jefe de la Brigada de Investigaciones, Pablo Lobos, acompañado por Massoni. Este miércoles habrá una conferencia de prensa para informar de los resultados de las diligencias judiciales.