Trabajadores de PedidosYa paran en Comodoro

Lucas, uno de los trabajadores, explicó “estamos pidiendo un referente en Comodoro Rivadavia ya que no tenemos a nadie a quién llevarle nuestras inquietudes, hace poco venían pagándonos una suma denominada 'logros' porque el clima es feo y cambiante acá y ya no nos lo dan y en Buenos Aires sí, cuando es más favorable el clima allá”.

Asimismo, describió que también la geografía con la que cuentan en Comodoro no es favorable, otra de las cuestiones por la cual les abonaban ese concepto que les fue retirado.

“Queremos que vuelvan los logros para que se haga una diferencia en plata porque además nos hicieron un aumento que son 10 pesos de aumento (por pedido). Es un chiste, porque muchos de los chicos viven de esto y tienen que llevar el plato de comida a su casa. A ellos con 146 viajes les dan 25 mil pesos más y es una gran diferencia” cuestionó y agregó que “tampoco nos entregan indumentaria o nos dan nuevas mochilas, están todas rotas, queremos un referente que regule estas cosas”.

Sumado a esta situación, Lucas manifestó que ellos deben ser monotributistas para trabajar y si bien cuentan con un seguro en caso de accidente terminan no teniendo cobertura, “hay muchos que tuvieron accidentes, no se hacen cargo, esperan el seguro y nada, terminan en el hospital y nosotros ayudando” lamentó.

Tal como publica Crónica, respecto a la medida de fuerza, mencionó que “esta semana estuvimos haciendo paro lunes, miércoles y el sábado de 20 a 22 horas, la gente se enoja porque no estamos retirando sus pedidos, pero queremos que entiendan igual lo que nos pasa a nosotros, también vivimos mucha inseguridad, pasa con los perros que nos accidentamos, caemos de las motos, terminamos pagando por cuenta propia todo porque el seguro no aparece” y puntualizó que “a veces llegan compañeros contando que al llegar a la casa del cliente les reclaman que hace una hora esperan pero nosotros igual informamos a los locales esta situación”.

En tanto, narró que en total son unas 115 personas que trabajan en PedidosYa, en auto, motocicleta, bicicleta, “son personas que quieren salir adelante, tenés que ser monotributista para registrarte, si no, no te toman o te retienen el pago, te registrás en la aplicación, llenás un formulario y capaz al otro día capaz estás trabajando” expresó y apuntó que “es muy sencillo, pero para los reclamos no hay nadie que te atienda, te responden de un soporte técnico de otro país”.