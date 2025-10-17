Trabajadores de salud cortaron la Autovía

Trabajadores de la salud que fueron suspendidos en sus funciones, protagonizaron este viernes una protesta frente a la sede del Ministerio de Salud ubicada en la Autovía 17 de Octubre de Río Gallegos.

Son 26 los afectados que reclamaron por su reincorporación y decidieron cortar esa vía troncal al no tener respuesta de la ministra Lorena Ross.

La medida de fuerza contó con el acompañamiento del gremio ATSA, que exige una pronta solución al conflicto y su principal dirigente, Silvia Leiva hizo saber que ya se presentó un amparo judicial.

La tensión creció cuando los manifestantes confirmaron que la ministra no se encontraba en el edificio y que no se cumplió el compromiso de dar una respuesta concreta.

Al respecto, Leiva dijo que “habíamos acordado en la reunión anterior de que hoy nos iban a dar una respuesta, más allá del amparo. Hoy les tenían que decir a los compañeros que el lunes vuelvan a trabajar pero nuevamente la ministra vuelve a joder a los trabajadores. Dijeron que no estaba hoy en el Ministerio. Pedimos la renuncia porque no da la cara".

Asimismo dejó sentado que esta situación afecta la relación del gremio con las autoridades provinciales. "Somos 6.800 trabajadores de salud y no van a tener ni un voto de estos compañeros", vacitinò.