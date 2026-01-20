España atraviesa horas de profunda conmoción tras el choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido el domingo por la tarde en Andalucía, que dejó hasta el momento 41 personas fallecidas, más de un centenar de heridos y decenas de desaparecidos.

Tragedia ferroviaria: ya son 41 los muertos y continúa la búsqueda de víctimas

Las autoridades advirtieron que el número de víctimas fatales podría aumentar, ya que continúan las tareas de rescate entre los restos de los vagones.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, prometió “absoluta transparencia” en la investigación de las causas del siniestro y decretó tres días de luto oficial. El mandatario se trasladó a la zona del accidente y aseguró que la ciudadanía será informada con claridad una vez que se determinen las responsabilidades.

Balance provisorio y tareas de rescate

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, confirmó que la última víctima fue hallada bajo los restos del tren Iryo, cuyos tres últimos vagones descarrilaron antes de la colisión con la cabecera del tren Alvia.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó que durante las últimas horas se localizaron al menos tres cuerpos más entre los hierros retorcidos de los convoyes.

Según el Centro de Información de Datos (CID) habilitado tras la catástrofe, 23 víctimas ya fueron sometidas a autopsia y cinco lograron ser plenamente identificadas. Sin embargo, el acceso a dos vagones que cayeron desde varios metros de altura sigue siendo uno de los principales obstáculos para establecer el número final de fallecidos.

Heridos y personas desaparecidas

La tragedia dejó más de cien personas heridas, de las cuales 39 permanecían internadas este lunes en distintos hospitales de Córdoba. Entre los hospitalizados se encuentran cuatro niños.

Además, se registraron 43 denuncias por desaparición, que podrían corresponder a personas aún no identificadas entre las víctimas fatales. En medio de la angustia, familiares y allegados recurrieron masivamente a las redes sociales para intentar obtener información.

¿Qué ocurrió?

El accidente se produjo a las 19:45 del domingo, cerca de la localidad de Adamuz, a unos 200 kilómetros al norte de Málaga.

Un tren del operador privado Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid con unas 300 personas a bordo, descarriló parcialmente. Minutos después, un tren de la empresa pública Renfe, que cubría la ruta Madrid–Huelva con 184 pasajeros, colisionó contra los vagones desplazados.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que la cabecera del tren Madrid-Huelva impactó contra uno o varios coches del Iryo que habían quedado cruzados en la vía. El golpe fue tan violento que los dos primeros vagones del Alvia salieron despedidos.

Investigación en curso y causas aún desconocidas

Las causas del accidente siguen bajo investigación. “Vamos a dar con la verdad”, aseguró Pedro Sánchez desde el lugar del siniestro. El propio Óscar Puente calificó el hecho como “tremendamente extraño”, al señalar que ocurrió en una recta y en una vía recientemente renovada.

Desde Renfe, su presidente Álvaro Fernández Heredia afirmó que el error humano está prácticamente descartado y que no se trató de un exceso de velocidad, ya que ambos trenes circulaban por debajo del límite permitido.

Un país en duelo

En Córdoba, la Guardia Civil habilitó un centro de atención para familiares de las víctimas. Escenas de llanto, abrazos y desesperación se repitieron durante toda la jornada. La familia real española tiene previsto visitar la zona este martes.

El tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía permanece interrumpido y, según estimaciones oficiales, no se normalizará completamente antes del 2 de febrero.

La tragedia revive el recuerdo del descarrilamiento ocurrido en 2013 en Santiago de Compostela, que dejó 80 muertos, y vuelve a poner en el centro del debate la seguridad ferroviaria en España.