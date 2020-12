Tras la detención de Ale, hablaron las víctimas

“Hace muchos años, el día de mi cumpleaños, al momento de pedir los deseos pedía justicia. Fueron muchos años haciéndolo pero el brindis de esta Navidad fue distinto, con emociones encontradas porque Dios o el universo se apiadó y se solidarizó con nosotras”, dijo emocionada Fernanda Murúa, horas después de haberse conocido la resolución de culpabilidad de Juan Luis Ale, el ex jefe de Policía del gobierno de Mario Das Neves.

“La resolución la tomé tranquila y muy conforme con la actuación de la fiscal Alejandra Hernández que lo viene haciendo de manera impecable desde el minuto cero” indicó Fernanda, quien reconoció que la decisión de la Cámara Penal del 23 de diciembre, “trajo alivio; fue una bocanada de aire para mí, para toda mi familia y todas las personas que durante años acompañaron este proceso. Esto fue una alegría para la familia que esperaba justicia y para muchos otros que están en todo el mundo expectantes con lo que sucedía”.

Junto a ese nuevo aire, el fallo acercó “paz” al hogar de la familia de las jóvenes porque “hay alivio, hay un encuentro de emociones pero no deja de ser satisfactorio” expresó Fernanda. Esas sensaciones ambiguas pasaron porque “nosotros denunciamos de grande. En mi caso tuve muchas secuelas del estrés postraumático y en mi vida todo rondaba en mejorar la calidad de vida que tenía porque fue un proceso muy duro. El fallo da un empujón en mi vida personal y, además, a la lucha colectiva que llevamos los sobrevivientes de abuso sexual en la infancia”.

Asimismo, tuvo un párrafo especial para sus padres que “siempre me creyeron, me acompañaron y me devolvieron la vida”, aunque reconoció que “en la mayoría de los casos esto no sucede y lo pasan en soledad”.

En sus palabras sintetizó todo lo sucedido durante estos años en la frase que “necesitábamos que está persona que cometió uno de los delitos más aberrantes en la infancia y que para mí es un delito de tortura, esté tras las rejas” afirmó Fernanda Murúa en declaraciones publicadas por Jornada.

Reiteró que la ratificación del fallo de primera instancia y la detención de Ale “era lo que todos esperábamos porque los pederastas y pedófilos jamás cambian y hoy está tras las rejas; es una lucha ganada. La paz que me trae a nivel personal es saber que durante 8 años no estará en la calle, no va a tocar a ningún niño/a y adolescente. Para los que estamos en esta lucha colectiva es un alivio muy grande y, además, fortalece la lucha contra el abuso sexual en la infancia” afirmó la joven que sufrió junto a su hermana los abusos cuando tenían entre 8 y 10 años.