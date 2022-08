Tres comodorenses representarán a la ciudad en el nacional de Stand Up Paddle

Nerina Santana, Azul Caldas y Martiniano Álvarez representarán a Comodoro Rivadavia en una nueva fecha del circuito Nacional de Stand Up Paddle, un deporte acuático que crece en la región y el país.

Los días 13 y 14 de agosto se correrá la cuarta fecha del Circuito de Stand Up Paddle en Paraná, en donde habrá representantes de Comodoro Rivadavia que en 2021 hicieron su primera participación en el torneo.

Azul Caldas y Martiniano Álvarez residen en kilómetro 8 y hace un año participaron en el circuito nacional por primera vez, cosechando buenos resultados y capacitándose. Martiniano salió segundo en la categoría All Round de 4 kilómetros y Azul quedó tercera en la misma categoría.

Caldas realizó una capacitación en paralelo con la competencia y se convirtió en instructoras del deporte marino. Junto a Azul también se capacitaron las comodorenses Sabrina González, Cinthia Sartorio y Marina Muñoz.

Nerina Santana, por su parte, es instructora de aguas planas y se formó en la especialidad en la provincia de Córdoba.

Martiniano le comentó a El Patagónico su participación en Madryn, donde “acompañé a las chicas al instructorado. Yo no lo hice, pero había una competencia, así que me anoté y salí segundo. Después de eso, en vez de salir a dar una vuelta, empecé a entrenar y surgió la posibilidad de poder competir en Paraná y nos anotamos”.

Destacó que para ir a Paraná: “logramos ayuda de Comodoro Deportes, que nos apoyó con la estadía y la inscripción al Race Camp que se va a realizar. Ahora estamos haciendo distintas movidas para poder costear el resto del viaje porque cuesta un poco; hemos vendido empanadas y seguiremos haciendo distintas actividades para recaudar fondos”.

Martiniano resaltó las bondades del incipiente deporte, ya que “practicando SUP trabajas todo el cuerpo y no tenes un límite de edad porque pueden hacerlo desde niños hasta adultos mayores y la verdad es que te cambia la película”.

Azul agregó que “la idea es que podamos a empezar a participar en todas las fechas que se llevan adelante a nivel nacional, por lo que aceptamos colaboraciones de sponsors para poder seguir creciendo en este deporte. También quiero destacar el apoyo de Hernán Martínez de Comodoro Deportes para que podamos estar presentes en Paraná”.

Caldas, Santana y Álvarez competirán en la categoría Al Round de 4 kilómetros para seguir adquiriendo experiencia. Quienes puedan y quieran colaborar o sponsorear a los competidores comodorenses pueden llamar al teléfono 2975159787.

LA COMPETENCIA

El 13 y 14 de agosto se desarrollará en la ciudad de Paraná la cuarta fecha del circuito nacional de Stand Up Paddle. Las modalidades serán larga distancia y Sprint de 200 metros.

Además, habrá actividades para categorías amateur All Round de 4 km, Fun Race de 8 km e infantiles de 1 km. Los organizadores anuncian también una categoría participativa de 2 km, sorteos, clínicas, juegos y otras actividades.

El nacional de Sup será el 13,14 y 15 en Paraná

Para la competición ya hay confirmados atletas de Brasil, Chile y de distintos puntos del país. Los circuitos van a estar fondeados frente a la ciudad, pasando por la isla Curupí llegando hasta el Thompson y bajando hasta la Playa Municipal para que se pueda disfrutar desde la costa. Se esperan unos 130 participantes en general.

RACE CAMP

Además de la competencia, los días 12 y 13 de agosto se desarrollará en Paraná el Race Camp, del que participarán Martiniano, Azul y Nerina para continuar capacitándose y adquirir experiencia en lo que se refiere a este deporte acuático. El encuentro estará a cargo del formador de atletas Luk Correa y del quíntuple campeón nacional Fran Giusti.

¿QUE ES STAND UP PADDLE?

El Stand Up Paddle, también conocido por su abreviatura SUP o Paddle Surf, es una antigua forma de deslizamiento en la que el navegante utiliza un remo para desplazarse por el agua mientras permanece de pie en una tabla de surf. El SUP tiene su origen en las raíces de los pueblos polinesios.

La traducción hawaiana es Ku Hoe He'e Nalu; ponerse de pie, remar, navegar una ola. Recientemente se ha demostrado que también puede tener su origen en Perú, ya que en las playas del norte de ese país ya existía el “Caballito de Totora”; es decir que en la época precolombina ya se podía ver a los indígenas cabalgando los rápidosni más ni menos que canoas hechas con juncos.

En el SUP se puede remar en mar abierto, en los puertos, en lagos, ríos o en cualquier gran masa de agua. Se pueden realizar todas sus variantes desde travesías sin viento, con viento a favor, realizar circuitos con cambios de dirección, giros o simplemente de relax para realizar ejercicios de estiramiento y relajación, o solo para tomar el sol.