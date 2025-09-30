Tres días de música y canto coral en Rada Tilly

El ciclo “Preguntará por qué cantamos” se desarrollará del 10 al 12 de octubre en el Centro Cultural.

El encuentro reunirá talleres, conciertos y rondas de canto comunitario, con la presencia de coros invitados como Raiguen, Malagma, Coral de Mar, Voces del Vendaval, Aluen y el Ensamble Vocal Patagónico.

Uno de los ejes centrales será el taller intensivo con el maestro Néstor Andrenacci, director, docente y cantante de reconocida trayectoria, distinguido con los Premios Konex en 1999 y 2009 como Director de Coro, y jurado en la edición 2019.

Fundador y director del Grupo de Canto Coral (GCC), Andrenacci ha llevado su trabajo a escenarios de América Latina, Europa y Canadá, además de formar a generaciones de directores y coreutas en Argentina.

“El coro es una actividad muy antigua, viene con el hombre. Cantar en grupo es natural a la naturaleza humana... Yo pienso que es una actividad que tiene gran futuro, no solo a nivel musical, sino también comunitario: hacer algo juntos que tiene una proyección artística enriquece profundamente al ser humano”, expresó el maestro.

El taller, destinado a docentes, coreutas, estudiantes de carreras afines y público general, se desarrollará a lo largo de las tres jornadas, con espacios de formación, ensayos y conciertos.

Todos los conciertos y presentaciones de los coros son con entrada libre y gratuita, abiertas a toda la comunidad. La única actividad que requiere inscripción y reserva es el taller con Néstor Andrenacci.

Cronograma del ciclo (tentativo):

Viernes 10

17.30 hs | Acreditación

18.00 hs | Comienzo del taller

20.00 hs | Café compartido

20.30 hs | Concierto

Coro Femenino Aluen

Coral del Mar

Sábado 11

10.00 hs | Taller

12.30 hs | Almuerzo

15.30 hs | Taller

17.30 hs | Café compartido

18.00 hs | Taller

20.00 hs | Café compartido

20.30 hs | Concierto

Grupo Malagma

Raiguen (Trelew)

Domingo 12

10.00 hs | Taller (a confirmar)

15.30 hs | Taller

17.30 hs | Break

18.00 hs | Ensayo general de la muestra

20.00 hs | Concierto

Voces del Vendaval

Ensamble Vocal Patagónico

Reservas e inscripción para el taller con el maestro Néstor Andrenacci

Las reservas e inscripciones para el taller con Néstor Andrenacci se realizan a través de la Boletería Digital en https://boleteria.radatilly.gob.ar/

El valor para público general es de 20 mil pesos, para estudiantes ISFD 806 de 10 mil y socios de ADICORA gratis.