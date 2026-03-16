El Taller de Arte Municipal de Rada Tilly abrió las inscripciones para sus talleres anuales 2026, destinados a infancias. La inscripción se realizará del 16 al 27 de marzo, mientras que las clases comenzarán el 6 de abril.

Abrieron las inscripciones para los talleres anuales del Taller de Arte de Rada Tilly

La propuesta reúne distintos espacios de formación artística pensados para acompañar el desarrollo creativo de niñas y niños a través de diferentes lenguajes y disciplinas. Los días, horarios, docentes y el formulario de inscripción se irán informando a través de los canales oficiales.

Los talleres funcionan como espacios de experimentación y aprendizaje donde el proceso creativo tiene un lugar central. La propuesta busca brindar herramientas para que las infancias puedan expresarse, investigar y construir su propio lenguaje a través del arte, en un entorno de exploración y juego.

Entre las actividades se encuentran talleres de cerámica, donde la arcilla se convierte en punto de partida para el modelado y la experimentación con formas y texturas, permitiendo a los participantes desarrollar piezas propias y explorar distintas posibilidades expresivas.

También se desarrollan espacios de expresión plástica, que abordan el arte como una forma de comunicación. A través del dibujo, la pintura, el collage y la escultura, niñas y niños trabajan tanto en el plano bidimensional como tridimensional, fortaleciendo la observación, la imaginación y la alfabetización visual.

Otra de las propuestas es “Se me van los pies”, un taller que combina expresión corporal y música. Coordinado por docentes de movimiento y música, el espacio propone juegos, ritmo e improvisación para que el cuerpo se convierta en una herramienta de exploración creativa, con clases que se desarrollan con música en vivo o grabada.

Estas iniciativas forman parte de la educación artística no formal, complementando el aprendizaje escolar y generando ámbitos donde las infancias pueden profundizar sus experiencias creativas.

Como cierre del ciclo, hacia fin de año se realiza una muestra abierta a la comunidad, donde las familias y vecinos pueden conocer los procesos y producciones desarrollados durante el año.