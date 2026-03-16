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Abrieron las inscripciones para los talleres anuales del Taller de Arte de Rada Tilly

El Taller de Arte Municipal de Rada Tilly abrió las inscripciones para sus talleres anuales 2026, destinados a infancias. La inscripción se realizará del 16 al 27 de marzo, mientras que las clases comenzarán el 6 de abril.

La propuesta reúne distintos espacios de formación artística pensados para acompañar el desarrollo creativo de niñas y niños a través de diferentes lenguajes y disciplinas. Los días, horarios, docentes y el formulario de inscripción se irán informando a través de los canales oficiales.

Los talleres funcionan como espacios de experimentación y aprendizaje donde el proceso creativo tiene un lugar central. La propuesta busca brindar herramientas para que las infancias puedan expresarse, investigar y construir su propio lenguaje a través del arte, en un entorno de exploración y juego.

Entre las actividades se encuentran talleres de cerámica, donde la arcilla se convierte en punto de partida para el modelado y la experimentación con formas y texturas, permitiendo a los participantes desarrollar piezas propias y explorar distintas posibilidades expresivas.

También se desarrollan espacios de expresión plástica, que abordan el arte como una forma de comunicación. A través del dibujo, la pintura, el collage y la escultura, niñas y niños trabajan tanto en el plano bidimensional como tridimensional, fortaleciendo la observación, la imaginación y la alfabetización visual.

Otra de las propuestas es “Se me van los pies”, un taller que combina expresión corporal y música. Coordinado por docentes de movimiento y música, el espacio propone juegos, ritmo e improvisación para que el cuerpo se convierta en una herramienta de exploración creativa, con clases que se desarrollan con música en vivo o grabada.

Estas iniciativas forman parte de la educación artística no formal, complementando el aprendizaje escolar y generando ámbitos donde las infancias pueden profundizar sus experiencias creativas.

Como cierre del ciclo, hacia fin de año se realiza una muestra abierta a la comunidad, donde las familias y vecinos pueden conocer los procesos y producciones desarrollados durante el año.

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