Deportivo Sarmiento y Rada Tilly van por su primer triunfo

Se enfrentan este martes desde las 17 en cancha del “Depo” por la 2ª fecha del torneo Apertura “A” de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Rada Tilly visitará este martes a Deportivo Sarmiento en la continuidad de la 2ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugará en el estadio Pampa Zaldúa, dará comienzo a las 17 y será controlado por el árbitro Diego Schooff.

El “Aurinegro” viene de hacer su debut en el Provincial, logrando un triunfo de local por 2-1 ante Deportivo Roca de Rawson.

Mientras que por el torneo local, Rada Tilly arrancó su regreso en la A con un empate de sin goles con Deportivo Portugués.

Por su parte, el Deportivo Sarmiento, rescató un valioso empate en su visita a Jorge Newbery 1-1, pero este martes, ante su gente, buscará su primera victoria en el certamen.

La fecha se completará el miércoles, cuando a partir de las 17, Newbery visite a Laprida, en partido que será dirigido por Maximiliano Selg.

La jornada se inició el último domingo con cuatro partidos. General Saavedra goleó 6-0 a Portugués y Comisión de Actividades Infantiles superó por 2-1 a Argentinos Diadema. Con esos resultados, ambos ganadores, se mantienen en lo más alto del campeonato.

Además, Huracán logró su primer triunfo al superar de visitante 1-0 a Unión San Martín Azcuénaga, mientras que Próspero Palazzo y Petroquímica, no pudieron con el cero en Kilómetro 9.

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Panorama de la 2ª fecha

DOMINGO 22

- Unión San Martín Azcuénaga 0 / Huracán 1.

- Próspero Palazzo 0 / Petroquímica 0.

- Argentinos Diadema 1 / Comisión de Actividades Infantiles 2.

- Deportivo Portugués 0 / General Saavedra 6.

MARTES 24 (17:00 Primera – 15:00 Reserva)

- Deportivo Sarmiento vs Rada Tilly.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

MIERCOLES 25 (17:00 – 15:00 Reserva)

- Laprida vs Jorge Newbery.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Cancha: Laprida.