Deportivo Sarmiento y Rada Tilly van por su primer triunfo

Rada Tilly visitará este martes a Deportivo Sarmiento en la continuidad de la 2ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.
El partido, que se jugará en el estadio Pampa Zaldúa, dará comienzo a las 17 y será controlado por el árbitro Diego Schooff.
El “Aurinegro” viene de hacer su debut en el Provincial, logrando un triunfo de local por 2-1 ante Deportivo Roca de Rawson.
Mientras que por el torneo local, Rada Tilly arrancó su regreso en la A con un empate de sin goles con Deportivo Portugués.
Por su parte, el Deportivo Sarmiento, rescató un valioso empate en su visita a Jorge Newbery 1-1, pero este martes, ante su gente, buscará su primera victoria en el certamen.
La fecha se completará el miércoles, cuando a partir de las 17, Newbery visite a Laprida, en partido que será dirigido por Maximiliano Selg.
La jornada se inició el último domingo con cuatro partidos. General Saavedra goleó 6-0 a Portugués y Comisión de Actividades Infantiles superó por 2-1 a Argentinos Diadema. Con esos resultados, ambos ganadores, se mantienen en lo más alto del campeonato.
Además, Huracán logró su primer triunfo al superar de visitante 1-0 a Unión San Martín Azcuénaga, mientras que Próspero Palazzo y Petroquímica, no pudieron con el cero en Kilómetro 9.
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Panorama de la 2ª fecha
DOMINGO 22
- Unión San Martín Azcuénaga 0 / Huracán 1.
- Próspero Palazzo 0 / Petroquímica 0.
- Argentinos Diadema 1 / Comisión de Actividades Infantiles 2.
- Deportivo Portugués 0 / General Saavedra 6.
MARTES 24 (17:00 Primera – 15:00 Reserva)
- Deportivo Sarmiento vs Rada Tilly.
Arbitro: Diego Schooff.
Cancha: Deportivo Sarmiento.
MIERCOLES 25 (17:00 – 15:00 Reserva)
- Laprida vs Jorge Newbery.
Arbitro: Maximiliano Selg.
Cancha: Laprida.