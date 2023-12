Triste relato del padre de la niña que murió en un incendio

El padre de Zoe, Fabricio, se encontraba junto a su esposa, trabajando en la ciudad de Bariloche, al momento de generarse el incendio que se cobró la vida de la niña de 13 años, en Trelew. "Me fui a Bariloche a trabajar porque ella quería la fiesta de sus 15 años".

"Me fui a Bariloche a trabajar porque ella quería la fiesta de sus 15 años. Cuando nos enteramos, la familia nos trajo enseguida y solo queríamos encontrarla a ella, pero solo encontramos la desesperación de todos los vecinos. El incendio duró horas, pudo haber sido una tragedia mayor porque estaba mi mamá y sus dos hermanos", contó el padre de Zoe, la niña de 13 años que murió al incendiarse su casa en la ciudad de Trelew.

En relación al momento del incendio, Fabricio comentó, en diálogo con Radiovisión, que "Tiziano, el hermano mayor de ella, tiene 16 y estuvo como loco buscándola hasta se cortó los brazos tratando de encontrarla. Lo que más me impactó fue cuando llegué y mi nene de 9 años me dice 'papá vamos a levantar esto, Zoe se nos fue porque quiso salvar a los perritos'. Me queda el consuelo de que tengo un ángel de 13 años".

Finalmente, contó que "creo que la condena que voy a pagar es por amor, de llorar toda mi vida, de estar de duelo no solamente yo sino toda mi familia. La ayuda de la gente también ayuda. Te duele el alma, porque parecía que el destino estaba todo armado para que su último día disfrutara un montón. Quiero dar gracias, mi hija me dejó el mensaje que hay que dar amor, abrazo y bondad nada más".