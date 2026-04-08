Trump anuncia tregua con Irán y suspende ataques por dos semanas

El presidente de Estados Unidos aceptó frenar los bombardeos tras un ultimátum y habilitó una instancia de negociación internacional.

En un giro inesperado tras una jornada de máxima tensión global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de los bombardeos contra Irán por un período de dos semanas, abriendo una ventana para avanzar en negociaciones de paz en Medio Oriente.

La decisión fue comunicada a través de su red Truth Social, a poco más de una hora de que venciera el ultimátum impuesto al gobierno iraní. “Accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”, expresó el mandatario.

Condiciones y negociaciones

El acuerdo establece como condición principal la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave para el comercio internacional de petróleo. Además, se prevé la participación de países como Israel y Líbano en un posible alto el fuego regional.

En paralelo, se confirmó que las negociaciones de paz comenzarán este viernes en Islamabad, capital de Pakistán, país que tuvo un rol central en la mediación.

Trump aseguró que las conversaciones están avanzadas y que ya existe una base de acuerdo. “Estamos muy cerca de lograr una paz a largo plazo con Irán”, sostuvo, al tiempo que destacó una propuesta de diez puntos presentada por el gobierno iraní.

De la amenaza a la tregua

El anuncio contrasta con el fuerte tono que había adoptado horas antes, cuando advirtió que “toda una civilización podría morir” si no se alcanzaba un acuerdo.

Ese escenario había generado alarma internacional, con movilizaciones en Irán y pronunciamientos de distintos líderes mundiales que pidieron evitar una escalada del conflicto.

Un momento clave

La tregua de dos semanas se presenta como una oportunidad decisiva para descomprimir la crisis y avanzar hacia un acuerdo más amplio en una de las regiones más sensibles del mundo.

De concretarse las negociaciones en Islamabad, el conflicto podría entrar en una nueva etapa, marcada por el diálogo en lugar de la confrontación.