Trump advierte que "esta noche podría morir toda una civilización"

El presidente de Estados Unidos lanzó un duro mensaje en medio del conflicto con Irán y habló de un momento “clave” en la historia mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó fuerte repercusión internacional tras afirmar que “esta noche morirá toda una civilización”, en el marco del ultimátum que su gobierno le habría dado al régimen iraní.

El mensaje fue publicado en su cuenta oficial de Truth Social, donde expresó: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”.

En la misma línea, el mandatario sugirió la posibilidad de un cambio de escenario político, al señalar que “tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso”, en referencia a un eventual cambio de régimen en Irán.

Asimismo, Trump calificó el momento como uno de los más importantes de la historia contemporánea y sostuvo que “47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin”, en alusión al gobierno iraní.

Las declaraciones se dan en un contexto de alta tensión geopolítica, con la comunidad internacional atenta a los próximos movimientos entre Estados Unidos e Irán.

El tono del mensaje, inusualmente directo y contundente, encendió alertas sobre una posible escalada del conflicto en las próximas horas.

Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre medidas concretas, mientras crece la expectativa global ante un escenario que podría tener consecuencias de gran alcance.