Trump habría falsificado una foto con Xi Jinping para ocultar un gesto de temor frente a un avión militar

La imagen que quiso mostrarle al mundo lo retrata impecable, saludando con firmeza militar bajo el rugido de un avión de combate y al lado del mismísimo líder chino Xi Jinping. Sin embargo, la realidad fue mucho menos cinematográfica. Donald Trump publicó en su red social un aparente montaje para reescribir la historia de un encuentro diplomático de alto nivel y borrar la mueca de susto que lo había dejado bajo la lupa de las conversaciones en televisión estadounidense.

La fotografía de la discordia apareció en su cuenta de Truth Social bajo la leyenda "Solo Trump", en el marco de la llegada del mandatario asiático a la base aérea de Andrews para una visita de Estado. Las agencias internacionales de noticias, como AFP, expusieron rápidamente la maniobra: mientras que en la imagen difundida por el republicano se lo ve erguido, los videos oficiales demostraron que el jefe de Estado agachó la cabeza y apretó fuertemente los dientes al ser sorprendido por el estruendo de un bombardero que sobrevolaba el lugar.

El afán por embellecer la realidad dejó expuestos los clásicos desperfectos técnicos de la inteligencia artificial. La versión retocada muestra a Trump con una corbata azul lisa y un solo guante negro, cuando en realidad vestía una corbata a rayas y llevaba ambas manos cubiertas. Los especialistas señalaron que el algoritmo también "alucinó" con el entorno, ya que le cambió insólitamente los zapatos a la jefa de Protocolo, Monica Crowley, y eliminó las marcas rojas de emergencia de la puerta del avión presidencial chino.

Los expertos en criminalística digital no dejaron margen para la duda sobre la manipulación. Matthew Stamm, investigador de la Universidad de Drexel, explicó a AFP que el análisis del archivo dejó rastros estadísticos comparables a "las huellas dactilares que deja un criminal en la escena del delito". En la misma línea, Joe Ondrak, director de Peryton Intelligence, le detalló a la revista PEOPLE que la administración norteamericana probablemente utilizó estas herramientas tecnológicas para intentar tapar el momento.

Este nuevo intento de distorsión visual estalló en el peor momento para la relación entre el Salón Oval y los medios de comunicación. Trump publicó esta imagen en plena cruzada contra el periodismo, apenas días después de prohibirle el ingreso a la Casa Blanca a cronistas de cadenas como CNN y Politico por considerarlos difusores de "noticias falsas". Como respuesta a esa censura oficial, las cinco principales emisoras del país suspendieron de inmediato la cobertura conjunta que realizaban en la sede gubernamental.

LA REALIDAD PARALELA DE LA IA

El uso de estas herramientas para moldear su figura pública ya es una política de Estado para el magnate. A principios de septiembre, durante un vuelo a bordo del Air Force One, Trump confesó abiertamente ante los cronistas su fascinación por estas nuevas tecnologías, aunque evitó dar mayores precisiones sobre cómo las utiliza en su estrategia comunicacional. "El que gane en inteligencia artificial, gana", sentenció el mandatario sin dar rodeos.

El historial digital del líder republicano acumula varios antecedentes insólitos que rozan el absurdo. En las últimas semanas, la Casa Blanca difundió un video donde se lo retrata como el superhéroe Linterna Verde, luego publicó imágenes rodeado de gigantescos robots humanoides y hasta llegó a compartir un montaje que intentaba mostrar a Joe Biden totalmente desorientado junto a Xi Jinping durante una cumbre celebrada en mayo en Pekín.

Walter Scheirer, experto de la Universidad de Notre Dame, advirtió a AFP sobre el enorme peligro que esconde esta dinámica en las altas esferas de la geopolítica mundial. El especialista remarcó que, si bien algunas de estas ediciones pueden parecer inofensivas en las redes, la distorsión deliberada de fotografías en eventos de máximo nivel cambia por completo el sentido de la historia y transforma una simple imagen en una peligrosa herramienta de "propaganda".