Un año distinto a todos donde se priorizaron las fuentes de empleo

El Día Nacional del Petróleo se conmemorará este domingo en Comodoro Rivadavia con un acto en el Museo Nacional del Petróleo en horas del mediodía. La ceremonia contará con la presencia de directivos de YPF, quienes anunciarán medidas de reactivación. Las novedades son largamente esperadas en una Cuenca del Golfo San Jorge que se encuentra al 90% de su actividad con respecto a los valores de prepandemia.

A comienzos de año, Chubut encaraba 2020 con energías renovadas. Atrás había quedado la gestión de Mauricio Macri que tantos dolores de cabeza les había generado a los actores de la región. El gobierno de Alberto Fernández venía a proponer nuevas reglas de juego donde los trabajadores no se vieran perjudicados. El panorama comenzaba a ser diferente para los gremios petroleros de la región.

Las inversiones en Bella Vista Oeste y los buenos resultados de los proyectos en recuperación secundaria y terciaria hacían pensar que la tormenta de los despidos masivos o adendas habían quedado en el pasado.

Las reuniones con funcionarios en Casa Rosada se multiplicaban en busca de darle una nueva impronta a la Cuenca del Golfo San Jorge. Los anuncios de reactivación de equipos eran celebrados por Jorge Avila, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, y por José Llugdar, titular del gremio de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral.

Esos nuevos aires también llevaron a que las autoridades entrantes de YPF, encabezadas por Guillermo Nielsen, anunciaran inversiones ratificando el compromiso de la empresa de mayoría estatal por el desarrollo del no convencional.

Sin embargo, ya entre fines de febrero y comienzos de marzo las noticias sobre la llegada del coronavirus al país comenzaban a inquietar a los trabajadores. Santa Cruz fue la primera provincia en sentir el impacto de la pandemia con telegramas de suspensión o despidos. En Chubut miraban de reojo.

La baja del precio del Brent implicaba articular acciones ante una crisis inminente. El país entró en cuarentena y esto implicó que la actividad se viera paralizada. En los yacimientos solo quedaron las guardias mínimas y los demás trabajadores fueron enviados a sus domicilios. Comenzaba la tarea para evitar desbordes en el sistema sanitario.

Se armaron mesas de trabajo y se acordó que los trabajadores suspendidos cobrarían el 60% de sus salarios habituales para no perder las fuentes laborales. El acuerdo se fue renovando cada tres meses con arduas negociaciones con ambas cámaras empresarias.

Los meses más críticos quedaron atrás cuando en agosto se anunció la reactivación de equipos en Chubut. La medida fue celebrada por todos y significó un respiro para los trabajadores. También implicó un cambio en sus rutinas de labor por razones sanitarias, como almuerzo reducido y trabajar en horario corrido para evitar contagios en los yacimientos.

02B.Avila.jpg

“EL AÑO TERMINO SIENDO POSITIVO”

El escenario que se esperaba para 2020 terminó siendo totalmente diferente a lo que se proyectaba. Es por eso que Avila celebró el esfuerzo de los trabajadores en el marco del aniversario 113 del Día Nacional del Petróleo.

“Por cómo se han dado las cosas, 2020 terminó resultado positivo porque mantuvimos la mayoría de los puestos de trabajo funcionando y al personal que sobraba logramos mantenerlo dentro de las empresas, esto más allá de lo que fue el año, porque el petróleo siempre sufrió subas y bajas que eran cuestiones monetarias y financieras pero esta pandemia azotó las puertas de todo el mundo y recién hoy se está a punto de ver si hay o no una cura”, consideró el dirigente gremial.

“Hemos mantenido el empleo, estamos de pie y fuimos a pelear un aumento que lo logramos. Esas cosas no son fáciles en un año donde con mucho miedo se arrancó en marzo la cuarentena y los trabajadores subían al campo a enfrentarse con algo que nadie sabía de qué manera iba a impactar por el tema de los contagios y dejar la familia, algo que fueron superando con correr del tiempo”, analizó el titular de petroleros convencionales.

Las negociaciones continúan ya que todavía hay cerca de 2 mil trabajadores suspendidos, pero Avila valoró que “un grupo de 9 mil a 15 mil trabajadores petroleros mantuvimos la actividad con la que hoy vive Chubut. Así se lee el gráfico cuando uno lo mira, y eso debe ser un orgullo para el resto de los chubutenses y no la crítica que siempre viene de parte de muchos, porque si ese orgullo petrolero no hubiese estado, hoy no habría trabajo y tendríamos una fila de despedidos como ha sucedido en el resto del país, como ha pasado en algunos casos por ejemplo en Neuquén, que no querían cobrar nada y simplemente mantenerse en relación de dependencia. Esas son las diferencias que nosotros tenemos que mostrar y hacer ver”.

“Y cuando fuimos por el aumento también fuimos por lo mismo, pensando que había un futuro; sino tendríamos que haber vuelto con lo que ellos querían que nos traigamos, o sea, con nada. Sin embargo, fuimos a discutir pensando que lo que pase en 2020 o 21 después lo veremos, pero que ahora queríamos lo que era necesario para el trabajador: incentivarse para el futuro, crear un futuro y creer que va a haberlo. Eso fue lo que se consiguió con el último aumento salarial, discusiones que se dieron que el trabajador se las tenía ganadas, porque si el resto de la provincia recibe regalías es gracias al esfuerzo que ha hecho Comodoro”, destacó el dirigente gremial.

PROGRAMAS DE PERFORACION

Llugdar, mientras tanto, celebró que todo esté funcionando en los yacimientos a pesar de los inconvenientes sanitarios que aún persisten. “Nos acomodamos rápidamente a las circunstancias. Esto es algo que no se da en otros lugares, la cantidad equipos de torre que hoy tenemos trabajando y hay programas de perforación, si bien todavía nos falta que vuelva gran parte de los trabajadores de servicios especiales que están en la casa”, sostuvo el titular de petroleros jerárquicos.

El dirigente gremial también enfatizó: “hay que seguir por este mismo camino, porque problemas va a haber siempre. Desde la provincia del Chubut hemos dado muestras de que realmente somos fuertes en este tipo de situaciones, que no bajamos los brazos, y estamos acostumbrados a estas cosas, por eso quiero enviar un saludo a todos los Trabajadores, la gente de Comodoro y de la zona se ha adaptado a las circunstancias, sabemos cómo salir de esto y si no lo sabemos en ese instante, ponemos la fuerza y el empuje para que en un momento esto pueda cambiar”.

“Hemos dado muestras de seriedad y compromiso, por eso se pueden dar esta clase de anuncios. Cuando tuvimos algún inconveniente con Operadoras o con programas de Trabajadores, los hemos resuelto en Comodoro, nadie nos resolvió afuera estas cuestiones, lo hemos hecho a partir de acuerdos donde pusimos en funcionamiento importantes Yacimientos que iban a quedar desafectados de la actividad, junto a la gente de UOCRA y la de Camioneros”, destacó Llugdar.