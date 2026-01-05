El siniestro ocurrió durante la madrugada en Zona Norte. El vehículo atravesó el frente de una rotisería y provocó daños de consideración.

Un auto terminó incrustado dentro de un comercio en Km 14

Un violento accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este martes en Km 14, cuando un automóvil perdió el control y finalizó su recorrido dentro de la rotisería "El Rey Pollo".

De acuerdo a los primeros datos, el rodado circulaba a una velocidad elevada y, por causas que aún se investigan, se desvió de la calzada, impactando de lleno contra el acceso principal del local comercial.

El choque generó importantes destrozos en la estructura del comercio, aunque no se reportaron, hasta el momento, personas heridas.

Tras el hecho, intervinieron efectivos policiales y personal de Tránsito, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y trabajan en la reconstrucción de la mecánica del accidente para establecer responsabilidades.

El episodio generó preocupación entre vecinos de la zona, dado que se trata de un sector con actividad comercial y circulación frecuente.