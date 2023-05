Un cantante dijo que Lali Espósito "es el máximo exponente de la grasada"

En ese contexto, el cantante habló con Gonzalo Vázquez, movilero de Intrusos (América), y, después de dar detalles del hecho de inseguridad, volvió a lanzar munición pesada contra Lali Espósito, a quien describió con algunas frases lapidarias.

El artista comparó la música de antes con la actual y aseguró que los cantantes de hoy surgieron por las redes sociales y que solo les interesa el dinero.

“La música de hoy es un derivado de redes sociales, de programas de televisión. La música de antes era una búsqueda y un sacrificio directamente por la música”, sostuvo.

Molesto, agregó: “Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Charly García dejaron su vida en esto. Estos flacos van a la guita directamente. Lo digo de verdad”.

Acto seguido, hizo referencia a Lali Espósito y a Tini Stoessel, dos de las cantantes más populares de la Argentina en la actualidad.

“Va a volver la música, esto es un fenómeno raro. Perdón que lo diga así, las chicas son divinas. Lali me parece divina, una gran actriz. Tini (Stoessel) me parece divina, muy copada, una influencer, lo que quieras… Pero no son rockers”, arremetió Maxi Trusso.

Y agregó: “Son artistas del mundo moderno, son influencers y son esto, pero no son rockers. El rock and roll no está ahí. El rock and roll es otra cosa, es chocar con la desgracia y estos no chocaron con la desgracia”.

“¿Cómo va a estar la música si vos no sufriste? La música no está ahí”, aseveró.

Luego aclaró: “No es culpa de las chicas, no son culpables ellas, ellas no tienen nada que ver. Ellas son divinas, son muy lindas. Lali, como dijo una vez, es un lindo poni, es una linda chica”.

En último lugar, el autodenominado “creador del autotune” le habló directamente a la autora de “Disciplina”:

“Se está esforzando por cantar bien. Pero juntate con nosotros Lali, hacete del barrio, tomemos unos whiskys y hacemos rock and roll”.

Polémico, Maxi Trusso cerró: “Ella es el máximo exponente de la grasada”.