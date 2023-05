Un comisario encerró a una mujer trans en una celda con hombres y fue violada

El hecho ocurrió el 23 de marzo de 2022, cuando la mujer trans fue detenida en la calle Moreno, entre Catamarca y Deán Funes, acusada de vender estupefacientes. Tras el arresto, fue alojada en una celda de la comisaría Vecinal 3A en la que había hombres, algo que está prohibido. Ese día, según denunció entonces la víctima, se produjo un motín y dos hombres abusaron sexualmente de ella, hecho que quedó acreditado mediante estudios de ADN en una causa paralela.

En un fallo reciente, los camaristas Pablo Lucero y Mariano Scotto de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional consideraron que el comisario J.L.B "colocó a K.O.M. en una situación de riesgo concreto, máxime considerando que los restantes internos alojados en esa fecha -21 en total, distribuidos en dos celdas individuales más, con tres personas cada una, y dos celdas colectivas- debían obligatoriamente circular por el pasillo para ir al baño y hablar por teléfono".

Por ese motivo, confirmaron la acusación por el delito de "puesta en peligro" por colocación en "situación de desamparo" en perjuicio de K.O.M. y dejaron al imputado al borde del juicio.

Según definieron los jueces, el argumento del comisario de que la mujer trans firmó su conformidad para ser alojada en esa celda en la que había hombres no justifica lo ocurrido.

"Quien tenía la posición de garante y debía velar por los derechos de K.O.M. y su integridad, como máxima autoridad del lugar de alojamiento, era el jefe de la comisaría; quien, tal como se resalta en la decisión cuestionada, tenía pleno conocimiento de la improcedencia de alojar mujeres con varones en la misma celda, con o sin candado, y en un sector compartido con sobrepoblación de hombres detenidos", señalaron los camaristas.

En el fallo, también refutaron a la defensa del comisario que indicó que él no estaba presente en la comisaría al momento del hecho y recordaron que sí estaba su firma en el acta donde la mujer trans dio conformidad de ser ingresada allí.

Asimismo, respondieron el argumento de la "superpoblación" con el cual el comisario quiso justificar el alojamiento de la mujer trans en la celda con hombres y explicaron que "si bien no se desconoce la situación de colapso en los centros de detención no penitenciarios de esta ciudad a la que alude la defensa, aquella circunstancia no lo exime de responsabilidad; máxime cuando fue el propio imputado quien tomó la decisión de su alojamiento, conforme surge de las constancias de la causa".

En su decisión, la Cámara consideró que se incumplió con la Ley de Identidad de Género (N°26.743) y normas internacionales “que otorgan una guía para evitar una mayor marginación de las personas en estado de detención, en base a su orientación sexual o expuestas a sufrir violencia, malos tratos o abusos físicos, mentales o sexuales”.

También valoró un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que se detalló que esa dependencia policial ya no cumplía, con anterioridad al hecho, "con las condiciones de higiene, servicios e infraestructura que demandaba su adecuada custodia”.