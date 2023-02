"Un día antes de la marcha la fiscal dice que no hay nada"

Mediante un comunicado, el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia informó este jueves que ninguno de los menores de edad entrevistados se encuentra en condiciones de prestar declaración en el marco de la causa por presuntos abusos cometidos por el profesor de música en el Jardín 406. Según el comunicado, solo 37 niños fueron entrevistados por psicólogas especializadas cuando hay más de 70 denuncias realizadas.

En diálogo con El Patagónico, los padres volvieron a cuestionar el papel de la fiscal María Laura Blanco y pidieron justicia por sus hijos. “Cuando yo fui a retirar el informe de la psicóloga forense, (María Belén) Scotto, me encuentro que no colocó todo lo que expresó mi nene. Ella me dio la razón: mi nene aceptó que el profesor era un villano y cuando ella le preguntó por qué era un villano, él le dijo porque le tocaba sus partes íntimas y que les pegaba”, aseguró Yamila.

La madre denunciante pidió hacer un descargo donde deja en claro su disconformidad y solicitó que la fiscal se comunique con ella. Sin embargo, nunca recibió el llamado de Blanco. “La psicóloga me dijo que cualquier cosa se lo comunique a la fiscal, pero no es así. La fiscal tiene que leer 37 informes y si ella no dice la verdad de lo que se dice, se complica. Así como me ocurrió a mí, hay un montón de casos más”, criticó.

También objetó el trabajo de la psicóloga. “En la última sesión, mi nene me dijo que la psicóloga le dijo que él era un mentiroso y que el profesor era bueno y que su mamá mentía. Entonces, fui a hablar con ella. Tardé como cuatro semanas en tener el informe y solo me lo leyeron. No me dieron una copia, ni nada”, afirmó.

Yamila sostuvo que los padres sintieron una enorme furia cuando leyeron el comunicado de la Fiscalía. “Es como que un día antes (de la marcha de este viernes) quiso salvar las papas mintiendo. La fiscal dice que no hay nada concreto y que los chicos no hablaron cuando no es así, porque ella pone que los informes de la psicóloga dicen que los nenes no hablaron cuando los chicos contaron todo lo que vivieron”, apuntó.

La comunidad educativa del Jardín 406 volverá a marchar este viernes para pedir justicia. La concentración será a las 20 en la plaza de la Escuela 83. La movilización será pacífica y dará la vuelta por el Centro.

Asimismo, los padres advirtieron que pueden volver los cortes de ruta y la quema de cubiertas afuera del Ministerio Público Fiscal. “Nos tienen que dar una respuesta. Son tres meses que no sabemos dónde está (el docente denunciado) o si puede dar clases en otro lugar. Hay nenes que no tienen contención psicológica. Tenemos pruebas de todo tipo que la fiscal nos decía que no la saquemos a la luz porque no debíamos exponer esas cosas, pero no nos va a quedar otra. Pareciera que quieren tapar algo y no sabemos qué es”, cuestionó Yamila.