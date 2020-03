Un exdelantero fue condenado por asesinar a un arquero

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Morón condenaron este jueves al ex delantero de Huracán Nahuel Oviedo a 14 años de prisión por el "homicidio simple" de Facundo Espíndola, quien fuera arquero del club Almagro. Oviedo, de 29 años, apuñaló con un cuchillo a Espíndola, de 25, en la puerta de un bar de Hurlingham en la madrugada del 22 de julio de 2018. El arma fue provista por Ever Brizuela Cáceres, un amigo del ex Huracán que fue condenado como "partícipe necesario" del crimen.

Brizuela Cáceres recibió una pena de 12 años, pero tras la lectura del fallo los familiares y amigos de la víctima insultaron a los jueces del TOC 5 de Morón, Julia de la Llana, Marcos Lisa y Juan Carlos Uboldi, porque consideraron que las penas impuestas fueron escasas. "Durante el juicio quedó claro que Brizuela le dio el cuchillo para que Oviedo lo matara a traición, en las imágenes se vio cómo le tiró el puntazo desde adentro del auto y fue de tal magnitud que casi le sale por la espalda", expresó Eduardo Mosquera, abogado de la familia de Espíndola.

Por el momento Oviedo, que es ex delantero de Huracán y de San Telmo, seguirá detenido al igual que su cómplice. Mosquera aseguró que ninguno de los dos hombres mostró "arrepentimiento" por el crimen ni pidió perdón a la familia en sus "últimas palabras" durante el juicio. El asesinato de Espíndola se produjo pasadas las 6.30 del 22 de julio de 2018, cuando el ex Almagro arrancó a pie el camino a la estación de tren de Hurlingham y fue atacado por Oviedo.

En la causa constan las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron el momento en que la víctima fue interceptada por Oviedo y Brizuela Cáceres, y cuando el "partícipe necesario" efectivamente le entrega un cuchillo de 20 centímetros al asesino. Los agresores fueron detenidos por la policía casi a las 7 de ese día, en el cruce de avenida Gobernador Vergara y Juana Azurduy, mientras que el arma homicida que había sido descartada en la huida fue encontrada a unas 30 cuadras de la escena del crimen.

Los dos ex futbolistas habían tenido un altercado momentos antes -cuando Oviedo golpeó a Espíndola- pero no existió la maniobra de defensa en contexto de pelea que plantearon los abogados defensores para reclamar la liberación de los acusados. La fiscalía pidió penas de 18 y 16 años para Oviedo y Brizuela Cáceres mientras que la querella reclamó 25 para ambos.