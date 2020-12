Un hombre en bicicleta acosa a mujeres en las calles de Neuquén

Al menos tres mujeres fueron víctimas del mismo pervertido vestido con un mameluco en las calles del centro neuquino. El acosador pasó junto a ellas en bicicleta, las manoseó y se dio a la fuga.

Una de las víctimas, contó a LM Neuquén que todo ocurrió el sábado 19 al mediodía, cuando se dirigía a la casa de su tía, por inmediaciones de calles Chrestía y San Martín.

“Iba caminando por la vereda y escuché el salto de una bici a la vereda y pensé ‘este me roba’. Como justo iba mandando un audio, me guardé el celular dentro del top deportivo, no tenía otra cosa para que me robe, y cuando pasó, me dio un chirlo que me apretó y me levantó todo”, recordó.

La joven se refugió en lo de su tía y desde ahí llamó a la Policía, que la acercó hasta la Comisaría Primera para radicar una denuncia por lo ocurrido.

“Cuando llegué a mi casa, lo empecé a compartir en todos lados y me escribió un amigo que me dijo que había visto que otra chica denunciaba algo parecido y me mandó la captura”, contó.

La descripción del abusador y la situación aportada por esa víctima coincidían: un hombre vestido con un mameluco de color gris o azul oscuro, en una bicicleta roja, que al pasar junto a la mujer manoseó sus partes íntimas y siguió camino. El rostro del sospechoso permaneció oculto por el barbijo.

Laura pudo comunicarse con esa segunda víctima y luego también con una tercera, cuya situación fue aún más aterradora porque el acosador se bajó de la bicicleta, la acorraló y la manoseó. Huyó cuando la mujer comenzó a gritar.

Es por esto que, aunque hasta el momento solo tienen conocimiento de ser tres víctimas en total, no dudan de que hay más. Por lo pronto, los efectivos quedaron a su disposición y se encargaron de monitorear el sector indicado, pero no lograron dar con el sospechoso.