Un médico trucho abusó de una niña de 13 años

El miércoles, se realizó en la sala de audiencias del tercer piso del edificio de tribunales de Trelew, una audiencia de apertura de la investigación penal preparatoria en la cual se planteó la situación de un octogenario acusado de dos delitos, ya que se lo señala como presunto autor del abuso de una joven en un consultorio médico y donde se imputa el ejercicio ilegal de la medicina.

El hecho

La calificación legal escogida por la fiscalía para el caso es abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real, con el ejercicio ilegal de la medicina, en carácter de autor, y en la modalidad de delito continuado, en el contexto de violencia de género.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia por la funcionaria de fiscalía Rocío Lorenzo, en el transcurso del año 2011 y hasta noviembre del año 2012, el sujeto, sabiendo lo que hacía, y sin tener título habilitante o autorización a tales fines, ejercía medicina alternativa, en un domicilio del barrio Comercio de la ciudad de Trelew, administrando y prescribiendo un medicamento o similar para el tratamiento de una enfermedad.

La Fiscalía describió que en dicho lugar fue visitado por la víctima, quien en ese entonces tenía 13 o 14 años, acompañada de su mamá.

En el consultorio ingresaban separadamente y cuando lo hacía la menor, el sujeto le indicaba para su padecimiento (alergia) unas gotas naturales, que preparaba en dicha vivienda.

Inmediatamente, el cuerpo de la joven se paralizaba, no podía moverse, ni podía hablar, razón por la cual no podía consentir la acción. En esa circunstancia, que aprovechando que se encontraban solos, sabiendo lo que hacía y con intenciones de satisfacer sus deseos sexuales, abusó de la joven. Al finalizar le decía que no le diga nada a su progenitora porque le podía hacer mal.

Esto habría ocurrido en al menos entre ocho a diez oportunidades, apelando a la modalidad de delito continuado, destacó una gacetilla de prensa de la Agencia de Comunicación Judicial.

A su turno la defensa pública ejercida por Alejandro García no se opuso a los hechos relatados ni a la calificación jurídica escogida por el Ministerio Público Fiscal en esta instancia, como tampoco a la medida de prohibición de acercamiento.

Finalmente, la magistrada autorizó la apertura de la investigación preparatoria por el plazo legal y conforme a la calificación escogida por el Ministerio Público Fiscal y dispuso la prohibición de acercamiento y contacto por el plazo de 3 meses, publicó Jornada.