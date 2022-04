Un padre que reclamaba ver a su hijo recibió una orden de desalojo

Se trata de otro caso en el que todo comienza con una denuncia de su expareja. El mes pasado, C.L. decidió hacer público su caso ante El Patagónico y, como otras familias comodorenses hasta el momento, no tuvo respuestas de parte del Juzgados de Familia que entiende en su caso.

Además, por decisión del Juzgado de Familia N°1, a cargo transitoriamente de Santiago Huaiquil, al hombre le llegó una orden para que desaloje su vivienda, así van a vivir allí su expareja y sus hijos. Le dieron un plazo de 72 horas para dejar su hogar.

El hombre, que vive y trabaja de “changas”, acudió a Defensoría para asesorarse con un abogado que poco y nada ha hecho para revertir su situación.

C.L. comenzó su calvario a fines de diciembre del año pasado cuando tuvo una discusión con la madre de su hijo de 3 años. Por entonces vivían en Monte Grande, Buenos Aires. Se mudaron a Comodoro, donde contaban con una vivienda.

“Ayer me llegó esta notificación. Desde que se inició todo esto viví siempre ahí; cuando fui a Buenos Aires quedó un amigo”, comenzó su relato, añadiendo que con su expareja convivió tres años, los mismos que tiene su hijo.

“Esa casa la construí solo. Ella (ex) no me ayudó a poner siquiera un ladrillo” sostuvo C.L., denunciado por la mujer por violencia de género. “Esa es la bronca que me da porque todavía no lo puedo ver a mi hijo y ahora para quitarme la casa la Justicia está enseguida”, añadió.

Contrastó los tiempos del Juzgado de Familia Nº 1 entre una situación y otra, dado que “nada hizo para que pueda ver a mi hijo y él seguramente me quiere ver. No entiendo por qué no me lo dejan ver”.

Según su relato, él ha intentado llegar a un acuerdo para que su expareja y sus niños -uno de ellos su hijo biológico- puedan instalarse pagando un alquiler, “para que estén mejor porque en la casa en donde estoy no tiene nada”.

Con el objetivo de recuperar a su pequeño y debido a la situación económica, acudió a Defensoría para asesorarse con un abogado. “No se calienta en nada. Esta mañana hablé, pero es como nada. Pasaron los dos meses (de la medida cautelar) de restricción. Una vez me llamó y me dijo `vamos a ver qué pasa y cualquier cosa nos vemos en dos meses´, claro; como no son hijos de ellos no les importa”, resaltó.

Lo insólito es que como a muchos padres, desde el mismo momento en que los denunciaron, no los han citado a declarar ante las autoridades. Es decir que no pudieron dar su versión.

“Nunca me llamaron; solamente para intimarme de esta manera (desalojo), pero después para nada más, ni para hacer un descargo” denunció.

Aclaró que “yo no tengo problemas en darle la casa, pero si yo me muevo de ahí por lo menos que pueda ver al nene. No puede ser que me tengan así”.

Hasta ahora no pudo sanar el vínculo con su vástago. A todo esto, cumple todos los meses con la cuota alimentaria. “Nunca le hice faltar nada a mi familia y si tengo que ayudarlos con el alquiler lo hago. Todos los meses le doy la mensualidad, más allá de que no puedo ver a mi hijo; por eso es la bronca. Estoy haciendo lo que un padre tiene que hacer. Y ahora me quieren desalojar de mi casa. Ella me hizo una falsa denuncia y tengo todas las pruebas de que no hubo violencia”, afirmó.

LOS CASOS SE REPITEN

Los casos de padres que no pueden ver a sus hijos no son pocos en Comodoro y desde los Juzgados de Familia no existen respuestas que ayuden a superar el momento.

Desde hace meses, padres, madres y otros familiares exigen respuestas a las autoridades para acelerar los tiempos y volver a ver a sus seres queridos. Solo reciben indiferencia de las autoridades.

En esta ciudad los padres son los más denunciados, indicaron a este mismo medio desde la ONG Infancia Compartida. “Son más los varones que las mujeres que sufren esto; se separan, llegan a un acuerdo, no se cumple con el régimen de visita”, narraron.

Es que la mayoría que está en el grupo “son todos papás y mamás que tienen acuerdos en las audiencias, llegaron al Juzgado, pero la otra parte después, a la hora de la práctica, no la cumple; empiezan a denunciar y el Juzgado no ve estas cosas”.

“En los juzgados esperan a ver quién denuncia a quién para ver a quién excluyen y listo. Ya hicieron su deber”, aseguró a Infobae Juan Foster, separado de su hijo desde 2013.

“Las denuncias en el juzgado de Familia se pueden hacer sin prueba alguna y a las 24 horas ya se tiene la orden de alejamiento del progenitor denunciado. La perimetral es automática. Pero otros plazos no se cumplen. A las 72 horas debería hacerse la primera audiencia” amplió.

“La denuncia debería ser resuelta en un máximo de 60 días que nunca se cumple. Entretanto, le dan la guarda exclusiva a ese padre o madre que denuncia y el chico queda aislado y a merced de una persona que puede ser más dañina que el excluido”, se resaltó.