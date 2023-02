Un simpatizante del PSV invadió el campo de juego y agredió al arquero del Sevilla

En medio de la revancha de los 16 avos. de final de la Europa League entre PSV y Sevilla disputada en el Philips Stadion de Países Bajos se produjo un hecho lamentable que pudo haber terminado con alguna víctima de gravedad, luego de que un simpatizante local saltara al campo de juego para agredir al arquero visitante, el serbio Marko Dmitrovic.

El equipo español, que dirige Jorge Sampaoli, iba perdiendo 1-0 cuando se produjo el incidente. Un hombre encapuchado burló la seguridad del estadio y emprendió la carrera hacia el área donde se encontraba Dmitrovic.

El arquero, de 1.94 metros y 31 años, recibió una trompada en el rostro, pero luego logró derribar al agresor utilizando sus manos. El intruso fue reducido inmediatamente hasta que el resto de los futbolistas coparon la escena para dispersar el peligro. La seguridad privada apareció segundos después para sacar del estadio al desubicado espectador.

El encuentro continuó con normalidad y el PSV marcó el segundo tanto por intermedio del portugués Fabio Silva, pero no le alcanzó para llevar la serie al alargue, ya que en la ida disputada una semana atrás en el estadio Sánchez Pizjuán fue triunfo por 3-0 del Sevilla. El equipo andaluz avanzó a los octavos de final del certamen internacional.

Una vez finalizado el partido, ya en zona de resguardo, Dmitrovic dio su testimonio sobre lo ocurrido en el campo: “Un aficionado me empujó desde atrás. Imagino que estaba enfadado por el resultado de su equipo, imagino que también un poco alocado o borracho. Me empujó y lo paré hasta que llegó la seguridad. Tenía bronca en mi cuerpo pero esas cosas no pueden pasar y espero que sean castigados”.

“Me voy a callar por no decir lo que de verdad quería hacerle. Afortunadamente, me alegro de haber sido consciente de dónde estaba y haberlo podido reducir. Si alguien me ataca voy a defenderme”, agregó el serbio.

Por su parte, Sampaoli cargó tintas contra el árbitro del encuentro, el italiano Daniele Orsato, porque consideró que debió haber suspendido el partido por la agresión a Dmitrovic.

“No entiendo como el árbitro no tomo otras medidas ante una agresión como esa. Si eso se acepta puede pasar cualquier cosa. El arbitro debería de haber sido mas severo. El partido debería de haber sido concluido en ese momento”, manifestó el entrenador argentino.