Una adolescente apuñaló en el pecho a un compañero en la escuela

Un adolescente debió ser intervenido quirúrgicamente debido a las heridas que le ocasionó una compañera de escuela, quien lo había atacado con una tijera durante una discusión.

El hecho se produjo en la Escuela Secundaria número 89, ubicada sobre la calle Llastay de esta capital, donde los adolescentes de 15 y 16 años protagonizaron una acalorada disputa, que se saldó con la brutal agresión de una joven en perjuicio de su compañero.

Ante los gritos de alerta de otros alumnos las autoridades se acercaron hasta el aula para controlar la situación y luego dieron aviso al SAME local, cuyo personal constató las heridas y resolvió derivar al chico a un hospital cercano, donde fue operado, aunque se encuentra fuera de peligro.

El caso esta a cargo de la Fiscalía Penal Juvenil de la capital catamarqueña, a cargo de Guillermo Narváez, quien busca determinar las responsabilidades de la adolescente, y además analizar el contexto que propició el episodio, que conmocionó a las autoridades y al alumnado de esa escuela.