Desde el jueves 25 de septiembre, se exhibe el film de Paul Thomas Anderson, quien como guionista y director aborda su proyecto más “comercial”, pero sin dejar de lado su estilo característico de dirección y diálogo, con Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro y Sean Penn como protagonistas.

Un grupo de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de ellos, después de que su archienemigo reaparece tras 16 años. La trama se desarrolla en un contexto de tensión política y social, con elementos de persecución, violencia y acción. Se espera que la película explore temas como la política actual de Estados Unidos y la lucha entre el bien y el mal.

Casi cuatro años después de “Licorice Pizza”, una de las mejores películas de 2021, Paul Thomas Anderson nos trae “Una Batalla Tras Otra”, adaptación de “Vineland”, la novela de Thomas Pynchon publicada en 1997. Este nuevo trabajo es una apuesta ambiciosa, dado que el cineasta californiano desea llegar a un amplio número de espectadores. La prueba es que esta producción de Ghoulardi Film Company cuenta con un su presupuesto más desorbitado hasta ahora: se habla de unos 140 millones de dólares. Tal vez por ello, y ya como gancho estrella en su reparto, uno de sus principales protagonistas es Leonardo DiCaprio, quien por primera vez se ha puesto bajo las órdenes de Anderson.

“Quería explorar cómo ciertos enfrentamientos personales terminan reflejando luchas más grandes”, ha declarado Anderson en una conversación reciente con The Hollywood Reporter. “El título lo dice todo, pero no de la manera en que uno esperaría”. Anderson ya había explorado la obra de Pynchon en “Inherent Vice” (2014), pero aquí abandona el humor irónico y el tono psicodélico para sumergirse en un thriller áspero, lleno de moralidad compleja y violencia desbordada. La novela “Vineland” está ambientada en los años 80 y sigue a un grupo de exrevolucionarios que, tras la represión de los 60, viven una vida marcada por la vigilancia estatal y la desconfianza. En medio de esa atmósfera opresiva, la desaparición de la hija de uno de ellos desata una serie de encuentros y desencuentros con el poder y con su propio pasado. Pynchon arma un retrato caótico y ácido de la América poscontracultural, entre lo absurdo y lo oscuro.

El personaje de DiCaprio, Bob Ferguson, reunirá de nuevo a su antiguo equipo tras años alejados de su pasado revolucionario para ponerse manos a la obra con una misión de rescate que garantice la seguridad de la joven. Todos ellos se enfrentarán a sus propios pasados y demonios mientras tratan de localizar a la muchacha y ponerla a salvo.El guitarrista de Radiohead, Jonny Greenwood, está nuevamente a cargo de la banda sonora, pues ya ha colaborado con Anderson previamente. Por su parte, Michael Bauman está a cargo de la fotografía, con la particularidad de que el film ha sido rodado en 35mm utilizando cámaras y equipamiento VistaVision -algo que se vio en la reciente “El Brutalista”-.

Título original: One Battle After Another

Origen: USA

Año: 2025

Género: Drama, thriller, crimen

Formato: 2D

Duración: 2 horas, 50 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha técnica:

Guión y dirección: Paul Thomas Anderson

Producción: Paul Thomas Anderson, Sara Murphy, Adam Somner

Fotografía: Michael Bauman

Música: Jonny Greenwood

Montaje: Andy Jurgensen

Reparto:

Leonardo DiCaprio (Bob Ferguson), Benicio Del Toro (Sensei Sergio), Sean Penn (Steven Lockjaw), Teyana Taylor (Perfidia), Regina Hall (Deandra), D.W. Moffett (Bill Desmond)