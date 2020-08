Una boda en Chimpay aisló hasta al intendente

Una fiesta de casamiento ocurrida hace unos días en Chimpay, Río Negro, donde participaron personas que llegaron desde Buenos Aires y del Alto Valle, generó un brote de 4 casos de covid-19, media docena más con síntomas sospechosos y 120 personas aisladas e hisopadas, entre ellas el intendente, varios funcionarios municipales, integrantes del Concejo Deliberante, personal del registro civil y todo los trabajadores del frigorífico que funciona en esa zona.

Sobre el fin de semana pasado, aprovechando que hasta ese momento se permitía las reuniones hasta 10 personas, se realizó una fiesta de casamiento, a la cual habría asistido gente que provenía de Buenos Aires y quienes tenían algún vínculo familiar con los distintos funcionarios municipales.

Y tras dar positivo de una de esas personas, que trabaja en el matadero Solemar SA, Salud determinó el aislamiento del intendente Hugo Funes, el presidente del Deliberante Mauro Abb, así como todo su entorno familiar.

Además, se puso en cuarentena estricta al personal del Registro Civil donde se registró el casamiento.

Según datos recogidos extraoficialmente por el diario Río Negro, uno de los casos se habría producido con la llegada de un agente policial que llegó desde Huergo para participar de la celebración familiar.

Paralelamente, otros dos empleados del Matadero Solemar S.A que trabajan en el mismos sector presentaron los síntomas, que posteriormente dieron positivos. Las primeras sospechas señalan que pudo ser por un contacto con un transportista que llegó con animales.

Este jueves, tras la confirmación positiva de los 3 empleados del matadero local, por decisión del propio personal decidieron no volver al trabajo hasta no tener la certeza que no corren riegos.

También se realizó las distintas desinfecciones de todos los sectores donde trabajan o presentan servicio.

En tanto, en Belisle hay un enfermo que se encuentra en el alto valle rionegrino, donde había sido trasladado por otra patología y en los exámenes dio positivo para covid-19. Por este hecho fueron aislados familiares cercanos al joven, que finalmente dieron negativo al hisopado, por lo que se presume que se contagió en General Roca.