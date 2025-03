Una cámara lo captó retirando dinero de un cajero antes de subir a un taxi

La Policía de Neuquén confirmó que Ezequiel Matías Vergara, el joven de 28 años desaparecido desde el 21 de marzo en Villa La Angostura, fue registrado por una cámara de seguridad mientras retiraba dinero en efectivo de un cajero automático. Esta evidencia, revelada a partir de una grabación de video, constituye la última pista verificada sobre su paradero.

Según informaron las autoridades, el retiro bancario se produjo durante la tarde del mismo día en que el joven se comunicó por última vez con su madre, Patricia Ribera. Las imágenes muestran a Vergara saliendo del cajero y subiendo a un taxi, sin que hasta el momento se haya podido identificar al conductor del vehículo.

El operativo de búsqueda involucra a más de 50 agentes que desde hace más de una semana se despliegan en la zona cordillerana. La investigación se intensificó tras el hallazgo de un mensaje manuscrito en una de las paredes de la cabaña que el joven ocupaba desde hacía unos meses. Según publicó el diario Río Negro, el texto decía: “Estoy cansado de lastimar gente. No es lo que quiero. No se justifica. Siento que estoy enfermo. Mando luz y amor para quienes amo”.

Ribera confirmó al mismo medio que el mensaje coincide con la forma habitual de expresarse de su hijo. “Tiene la forma de escribir que tiene él: enviando luz, sanación y amor”, dijo la mujer. “Puede significar que quiere cambiar. No a modo de quitarse la vida. Su tía decía que él siempre manifestó que no sería capaz de quitarse la vida. Pero también pienso que si quería hacer un retiro espiritual, nos hubiese avisado. Son análisis que uno hace porque no sabe qué pensar”, agregó.

El retiro de dinero en efectivo fue considerado un elemento alentador por los padres de Ezequiel. “Era un monto bajo, nada significativo. No sabemos aún si lograron dar con el taxista. Esa información la maneja la Policía. Pero me dio tranquilidad saber que había retirado dinero”, declaró la madre. En la misma línea, el padre del joven, Alejandro Vergara, señaló: “Estamos tranquilos en el sentido de que si una persona se quiere quitar la vida, no necesita dinero”.

La familia continúa colaborando con la investigación, mientras las fuerzas de seguridad mantienen rastrillajes en diversos puntos de Villa La Angostura y zonas aledañas.

Antes de conocerse esta nueva pista, el último rastro certero que se había tenido de Ezequiel había sido registrado en el grupo de WhatsApp familiar. Según relató su madre, Patricia, el joven había reaccionado con un corazón a uno de los mensajes que enviaron el pasado viernes 21 de marzo. Horas más tarde, ya nada se sabría de él.

Por otro lado, la Fiscalía también evaluaría la posibilidad de que Ezequiel se hubiera ido de la ciudad con la colaboración de otra persona. En este sentido, constataron que no se compraron pasajes a su nombre.

“Estábamos muy preocupados, pero creemos, o al menos yo creo, que Ezequiel no está en Villa La Angostura”, planteó su padre, Alejandro, durante un diálogo con Diario Río Negro, en donde deslizó la posibilidad de que su hijo hubiera hecho “dedo” en la ruta. Y evaluó: “Veo muy pensado todo”.

Además del personal policial y el apoyo de drones, a los operativos también se sumaron rescatista de Bariloche y Junín de los Andes, con el objetivo de amplificar el área de búsqueda. Al mismo tiempo, se pidió el relevamiento de otras cámaras de seguridad de la zona, con la esperanza de que alguna de ellas hubiera registrado el andar del joven.