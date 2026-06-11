Una canción para mi tierra

En el CineClub se exhibirá el martes 16 de junio el film documental de Mauricio Albornoz Iniesta que ha ganado más de veinte premios internacionales, amén de que testimonia una historia que nació en las escuelas rurales de Córdoba y Santa Fe.

El film sigue la labor de Ramiro Lezcano, un maestro de música que, al advertir la presencia de máquinas fumigadoras cerca de los establecimientos educativos, decidió transformar la indignación en una herramienta pedagógica y artística. El eje central es el proyecto “Canciones Urgentes para mi tierra”, a través del cual alumnos y docentes componen piezas musicales para visibilizar las consecuencias del desmonte y la contaminación con agroquímicos. La iniciativa escaló hasta convertirse en un movimiento colectivo que sumó el apoyo de figuras de la música nacional como León Gieco, Lito Vitale, Gustavo “Chizzo” Nápoli, Mavi Díaz, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago.

El film también documenta la resistencia de sectores vinculados al modelo productivo local, el silencio de algunos medios de comunicación y la organización de un “Woodstock ambiental” en pleno campo para amplificar el reclamo. Antes de su estreno comercial, la producción recorrió los festivales de cine más prestigiosos del mundo: obtuvo el Green Film Network Award 2025 en Emiratos Árabes Unidos como Mejor Película Ambiental, el Premio Derechos Humanos 2025 de Amnistía Internacional en el SiciliAmbiente Film Festival de Italia, y reconocimientos en Francia, Canadá, España, Colombia y México. En el ámbito local, fue premiada como Mejor Película en la Competencia de Graduados del Festival Internacional de Cine de la UBA.

Para el jurado del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, la película combina “tenacidad y poesía” para abordar un tema “incómodo y silenciado”. El estreno ha representado para la comunidad cordobesa una oportunidad para discutir el territorio, la salud infantil y el rol de la escuela pública como espacio de genetación de conciencia ambiental. La historia de Ramiro Lezcano y de cómo su proyecto artístico-pedagógico llegó a oídos de algunos de los músicos más importantes del país y el continente, fue consignada en varias notas periodísticas. Los detalles de esa acción inédita en nuestro país, que terminaría con la edición de un primer disco hace más de cinco años, fueron seguidos durante varios años por la cámara del realizador Mauricio Albornoz Iniesta, quien acompañó al docente, a sus colaboradores y a los chicos de escuelas rurales de Córdoba y Santa Fe que participaron de la creación de las “canciones urgentes”.

El resultado es este documental que condensa y compila ese movimiento humano y artístico desde sus orígenes, cuando la idea era simplemente componer y cantar una canción en el aula y, tal vez, pasarla en alguna radio, hasta el megaconcierto “a la Woodstock” realizado hacia finales de 2023. Los mejores momentos de la película son aquellos que registran los primeros peldaños del camino, con esa pequeña aula transformada en una verdadera escuela de rock, y con Lezcano haciendo las veces de un Dewey Finn (aquel personaje que interpretó Jack Black) en versión criolla. También las instancias en las cuales las fuerzas vivas de la municipalidad y la gobernación comienzan a poner algunos palos en la rueda. Y cuando varios artistas latinoamericanos se suman al proyecto, el camino al éxito y al deseado recital multitudinario ya están asegurados, y la tensión narrativa es reemplazada por una cámara testimonial.

CINE TEATRO ESPAÑOL (mar 16 de junio):

19:00 Hs. UNA CANCIÓN PARA MI TIERRA (2D castellano)

Título original: Una Canción para Mi Tierra

Género: Documental, testimonial, musical

Origen: Argentina

Año: 2025

Formato: 2D

Duración: 1 hora 36 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Mauricio Albornoz Iniesta

Producción: Cactus Cine, Actrio Studio, Punto & Audiovisual

Fotografía: Pablo Nuñez Galardo

Montaje: Sofía Merle