Una empleada de la Coop16 denunció a su jefe por acoso laboral

En agosto de 2019, Olga Pavón que se desempeña como empleada de maestranza en la Cooperativa 16 de Octubre de Esquel, comenzó a tener problemas con el Gerente de Personal de su lugar de trabajo, Carlos Moraga.

Según publica Jornada, todo comenzó a raíz de una delicada cirugía de columna a la que la mujer tuvo que someterse. A partir de ese momento, su jefe comenzó a maltratarla psicológicamente. “Me pedía que ingrese antes de lo indicado a trabajar cuando yo no podía hacerlo hasta que los médicos no me dieran de alta”, contó la mujer en Cadena Tiempo. “Entonces Moraga me dijo que era una analfabeta, que lo único para lo que servía era para limpiar, y que por mi ignorancia los médicos comercializaron conmigo”.

Debido a la operación los médicos le aconsejaron a Pavón realizar tareas pasivas, pero hace aproximadamente un mes su jefe le exige que ejecute tareas de limpieza habituales que ella todavía se ve imposibilitada de llevar a cabo. “Yo temo por represalias, y que pueda perder mi puesto de empleo. Día a día voy al trabajo pensando qué me va hacer”.

La mujer realiza tareas de limpieza hace 14 años en el mismo lugar y mencionó “que otros compañeros también han sufrido el hostigamiento de su jefe”, que incluso “ya tiene denuncias por problemas de estas mismas características”.

“Moraga es una persona pacífica pero tiene una manera de decir las cosas que te tocan y te lastiman, y personalmente no me deja tranquila”, describió la trabajadora.

La resolución del expediente emitido por el Juzgado de Familia resolvió intimar a Carlos Moraga a abstenerse de todo acto que implique hostigar o amenazar por cualquier medio o poner en peligro la vida de Olga Pavón. Sin embargo, cuenta la damnificada, que su jefe continúa intimándola con llamadas y mensajes” a su teléfono.

EL TITULAR DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA APOYÓ A LA TRABAJADORA

Héctor González, Secretario General de Luz y Fuerza de la Patagonia, se solidarizó con la difícil situación que atraviesa la empleada de la Cooperativa 16 de Octubre: “La actitud de Moraga sobre la compañera Olga es muy cobarde. Nosotros estamos siguiendo la situación de cerca y esperando soluciones”, expresó.

“Si no separan a Moraga del cargo vamos a entrar en un conflicto. Sabemos de otras denuncias, y que hay muchachos que están trabajando presionados”, resaltó.