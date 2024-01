Una jubilada fue estafada con una falsa promoción en las redes

Con una falsa promoción de Netflix, una jubilada de La Plata fue estafada por ciberdelincuentes que le vaciaron sus cuentas de banco y le sacaron un préstamo millonario. La mujer se comunicó con TN para contar cómo la engañaron y para prevenir a más personas. “No quiero que le pase a nadie más”, dijo.

La víctima relató que hace algunos días estaba revisando sus redes sociales y de repente le apareció una noticia que le pareció atractiva. “Netflix 50% para jubilados”, decía el título de la publicación. Tenía un link que te llevaba a un WhatsApp y así fue que entró en el engaño.

“Les mandé un mensaje para que me brinden más información porque estaba interesada en la promoción. A los tres días me llamaron por teléfono, me preguntaron cuánto estaba pagando por el servicio y que me iban a dar un descuento de la mitad”, detalló sobre la práctica delictiva que implementaron los ladrones.

A los pocos minutos, a la mujer le llegó un correo con una clave de acceso con el que pudieron acceder a su sistema por medio de la app Quick Support y ver sus cuentas bancarias: “El mail estaba en inglés y no entendía nada, era larguísimo encima. Les pedí que me dijeran cómo hacer para acceder a la promoción y me hicieron descargar una aplicación a mi celular”.

En medio de la charla, el supuesto empleado de Netflix le brindaba datos de la mujer, lo que hacía confiar en ellos. “Me dijeron mi CUIT y que también que estaba pagando el servicio desde Superville o Banco Provincia. Para mí estaban entrenados, parecían operadores de verdad”, contó la jubilada.

Una vez adentro de sus cuentas bancarias, le robaron casi 80 mil pesos de MercadoPago, hicieron una transferencia de 400 mil pesos de Banco Provincia y sacaron un préstamo personal del Banco Superville de 266 mil pesos, pero que a 60 cuotas el pago total asciende a 1.688.000 pesos. También hicieron una compra en una carnicería de Devoto por $177.

“Yo soy jubilada y cobro la mínima, esto me afecta. Para colmo, desde el banco no tomaron recaudos de seguridad y le otorgaron el préstamo al instante, no dejaron pasar 48 horas, como establece el comunicado del Banco Central, ni tampoco me llamaron para consultarme si era yo la que estaba sacando ese crédito”, sostuvo.

Además, contó que desde la entidad la responsabilizaron por “haber puesto su rostro en la verificación de seguridad”, a lo que la jubilada le contestó: “Ellos qué saben si a mí no me pusieron un revólver en la cabeza para que ponga mi cara. No tendrían que haberse manejado de esa forma”.

La mujer radicó la denuncia en la Defensoría Ciudadana y dio de baja todas sus cuentas en el celular. También pidió difusión “para que no le pase a nadie más”. La causa recayó en la UFI N°5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Menucci.

Por último, la víctima dio un dato que podría ser clave para atrapar a los delincuentes. “Antes de cortar me dijeron que había sido estafada por hackers profesionales de la cárcel de Devoto”, cerró.