Una monja interrumpe el beso entre dos mujeres: "Es el diablo"

La modelo y actriz Serena de Ferrariha compartido en su perfil de Instagram una serie de vídeos que no han tardado en viralizarse. La joven estaba posando para un editorial de la revista italiana 'Not Yet Mag' junto a la actriz Kyshan Wilson. Para una de las fotos, las dos protagonistas tenían que besarse en plena calle.

Mientras transcurría la escena y el fotógrafo captaba las imágenes, otra mujer decidió intervenir por lo que estaba viendo. Era una monja que,visiblemente indignada, separó a las dos modelos y empezó a increpar a los presentes. Su actuación provocó la risa de de Serena de Ferrari y Kyshan Wilson.

La religiosa preguntó airadamente qué estaban haciendo, relacionó sus actos con el diablo e, incluso, se santiguó ante el equipo de la citada publicación.

Uno de los trabajadores de la revista captó todo lo sucedido en vídeo y las imágenes no han tardado en hacerse virales. Serena de Ferrari decidió además compartir las secuencias en su perfil personal de Instagram con el texo:"Dios no quiere a los LGTB".

La publicación supera los 2.000 comentarios y ha llamado la atención de otras jóvenes celebridades italianas, como la actrizJenny De Nucci, que han mostrado su indignación y han bromeado con lo sucedido. Por otro lado, diversos medios, como la edición italiana de la revista 'Rolling Stone' o 'Vanity Fair', se han hecho eco de este post.