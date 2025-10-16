La mujer, de 44 años, sufrió una lesión en la mano izquierda luego de que se le disparara por accidente una carabina de herencia familiar. Fue asistida en el Hospital Regional y se encuentra fuera de peligro.

Una mujer resultó herida al manipular un arma en su casa del Abel Amaya

En horas de la mañana de este jueves, una mujer de 44 años sufrió una herida en la mano izquierda mientras manipulaba un arma de fuego en su domicilio del barrio Abel Amaya.

De acuerdo con lo informado por el jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha, la víctima estaba manipulando una carabina que pertenecía a su familia cuando se produjo un disparo accidental.

“Se disparó por accidente, hizo un rebote y le dio en la mano. Fue una autolesión por mala manipulación del arma. La mujer está fuera de peligro”, señaló en diálogo con Radio del Mar.

Personal de la Comisaría Seccional Quinta intervino en el lugar y asistió a la mujer, que luego fue trasladada al Hospital Regional, donde recibió atención médica.

El arma fue entregada de forma voluntaria por familiares y quedó a disposición de la Justicia. La fiscalía dispuso la realización de peritajes para esclarecer las circunstancias del hecho.