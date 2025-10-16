Se presentó en Comodoro el Torneo Divisiones Juveniles

Los octavos y cuartos de final se jugarán este fin de semana teniendo como anfitrión a Comisión de Actividades Infantiles en Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Con la Comisión de Actividades Infantiles como anfitrión, este fin de semana Comodoro Rivadavia será sede de los octavos y cuartos de final del Torneo Divisiones Juveniles, certamen que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino y que se disputa en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Los partidos de octavos de final se jugarán el sábado en el Estadio Municipal y en la cancha de Talleres Juniors y reunirán a los 12 mejores equipos de la región patagónica. Mientras que, los tres partidos de cuartos de final se jugarán el domingo en el Estadio Municipal. Estos cruces otorgarán tres boletos para las semifinales, uno por categoría.

Durante la tarde de este miércoles, se hizo la presentación oficial en la sede de la Liga Oficial de Fútbol de Comodoro Rivadavia. La misma estuvo encabezada por Hernán Martínez (Comodoro Deportes), Cristian Millahual, José Luis Alcaín (Liga de Fútbol), Alfredo Prior y Mauro Villegas (CAI).

Tras la firma del acta de colaboración para el desarrollo del torneo por parte de Comodoro Deportes, el DT de la Sub 13 de la Comisión de Actividades Infantiles, Mauro Villegas, quien habló en representación del cuerpo técnico y los jugadores de las tres categorías, agradeció al Ente Comodoro Deportes y a la ciudad “por este tipo de torneos. Comodoro es una ciudad muy competitiva y nos hace falta este tipo de competencias. Que salga todo de la mejor manera y que disfruten los chicos que es lo principal”.

A su vez, Prior remarcó que “para la CAI es un privilegio y un orgullo poder ser parte de esta organización, con el acompañamiento de nuestra Liga de Fútbol y del Ente Comodoro Deportes. El país se dividió en cuatro zonas y una de esas zonas está en Comodoro, eso es un fuerte reconocimiento al fútbol de nuestra ciudad”.

Por su parte, Millahual expresó que “estamos muy contentos de que elijan a Comodoro Rivadavia como la sede y también nos apremia a seguir trabajando por este camino, a darle la importancia necesaria que merecen los chicos, es un poco lo que pregonamos desde que iniciamos. Hoy toca la CAI pero la idea es apoyar a todos los clubes por igual, haciendo un trabajo en conjunto con el Ente Comodoro Deportes”.

Hernán Martínez culminó afirmando que “estamos muy felices que Comodoro Rivadavia tenga a un equipo representando en esta instancia. Felicito a la CAI por lo que trabaja en lo formativo, eso como ciudad nos posiciona muy bien. También quiero felicitar a la Liga de Fútbol, que realizó las gestiones para que se pueda hacer acá”.

Y se refirió a los chicos de la CAI, “quienes van a ser nuestros embajadores y toman una representatividad muy importante porque el fútbol formativo de Comodoro Rivadavia es muy bueno y ustedes van a estar en representación de eso, tomen eso con una responsabilidad muy grande”.

El titular de la cartera deportiva también destacó la buena predisposición del Club Talleres Juniors por prestar sus instalaciones para la competencia.

Octavos de final

Sábado 18 de octubre

Sub 15

11:00 - Estadio Municipal

CAI vs Cipoletti

11:00 - Club Talleres Juniors

Maronese (Neuquén) vs Huracán (Trelew)

Sub 13

13:00 - Estadio Municipal

CAI - La Amistad (Cipolletti)

13:00 - Club Talleres Juniors

Maronese vs Juan José Moreno (Puerto Madryn)

Sub 17

15:00 - Estadio Municipal

CAI vs Puerto Moreno (Bariloche)

15:00 - Club Talleres Juniors

Cipoletti vs Huracán (Trelew)

Domingo 19 (Horario a definir)

Cuartos de Final en el Estadio Municipal (ganadores de los partidos de octavos de las tres categorías).