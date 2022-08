Una mujer se encadenó en Defensoría

Se trata de Jesica Gómez, quien este jueves, sin obtener respuesta de la Justicia de Familia, decidió encadenarse en Defensoría. Es una madre de dos niños que espera que la Justicia le dé una solución ya que asegura que está sin energía eléctrica hace una semana en la casa que es propiedad de su ex, a quien acusó de violencia de género.

“La idea es irme, porque sé que no es mía la casa y no me corresponde, pero hasta tanto me pueda ir necesito estar tranquila”, aseguró ante La 100.1.

Jesica Gómez explicó que “siento que no me están escuchando, están dejando pasar necesidades a dos niños. No vengo a pedir caridad, sino que la Justicia haga lo que tiene que hacer en la situación mía”.

“Empezó todo con una denuncia, y separación por violencia de género. Estoy temporalmente en el domicilio de mi ex pareja. La idea es irme, porque sé que no es mía la casa y no me corresponde, pero hasta tanto me pueda ir necesito estar tranquila. Hace siete días, por acción de mi ex cuñada y seguramente por mi ex pareja, me dejaron sin luz”, dijo.

“Yo avisé en Defensoría junto a mi abogada sobre lo que estaba pasando, pero el papel todavía no sale. Hace siete días que estoy sin luz, se me echó a perder toda la comida, estoy gastando lo que estaba ahorrando para poder irme de ese lugar en comida y en taxi para ir y venir de casa ajena, porque no puedo estar con mis hijos ahí sin electricidad”, agregó.

“Cómo hago para seguir esperando, más que nada con la situación de mi nene más chiquito que tiene una discapacidad. Me siento atada de pies y manos”, subrayó.

En tanto indicó: “De acá no me muevo hasta que me den una respuesta y una solución. No estoy pidiendo algo fuera de lo común, solo algo que les corresponde a mis hijos más que nada”.

En este sentido indicó que la cuñada también tiene una restricción por amenazas que le propinó. “Es la tía y madrina de mi hijo”, criticó.

“Por ahora quiero tener los servicios, porque encima yo los pagué. Recién entré a Defensoría y me dijeron que el trámite estaba pero que todavía no lo vio la jueza. Yo no pido quedarme con esa casa, no pretendo eso, quiero un lugar con mis hijos, pero quiero estar bien este tiempo”, puntualizó.

