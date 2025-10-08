Una mujer y su hija fueron halladas calcinadas en su casa

Adriana Miriam Velázquez, una mujer de 52 años, y su hija de 25, Mariana Belén Bustos, fueron halladas muertas y calcinadas en su domicilio en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. La Justicia investiga si se trató de un doble femicidio cometido por un hombre que estaría vinculado afectivamente con la mayor de las víctimas que había enviudado hace dos años.

El hallazgo se produjo durante la madrugada de este miércoles en una casa situada en Santa Fe 2332, en el barrio Thompson. De acuerdo con lo que publicó el medio bahiense La Brújula, personal policial y de Bomberos acudió al lugar tras un llamado al 911 de los vecinos, quienes alertaron que se habían escuchado disparos y luego salía humo de la vivienda que habitaban las dos mujeres. Testigos también afirmaron haber visto a un hombre escapar en moto de la zona.

RESTOS DE NAFTA

Las primeras pericias confirmaron que las víctimas estaban calcinadas y que había restos de nafta en el domicilio. Según pudo saber el diario La Nación de fuentes de la investigación, ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue local y, en las próximas horas, el equipo forense realizará las autopsias para determinar con precisión la causa de las muertes y si las víctimas estaban vivas en el momento del incendio.

Una de las hipótesis más fuertes señalan a un hombre que estaría vinculado afectivamente con Velázquez. Se cree que anoche habría mantenido un altercado con ella, la mató y luego asesinó a su hija, que estaba en la vivienda. Después de eso, el hombre habría iniciado el fuego para tratar de borrar evidencias del crimen.

“Se está trabajando con las primeras medidas investigativas para dar con el o los autores”, explicaron los investigadores que no descartaron la participación de más de una persona en el crimen.

Otra hipótesis que barajan los investigadores es que las víctimas estaban en su casa cuando llegó una tercera persona, hubo un altercado entre los tres y las asesinó. En ambas posibilidades, primero las habría matado y luego prendido fuego el inmueble.

Por otra parte, los peritos detectaron que faltaba la tapa del tanque de combustible de la moto de la joven de 25 años y que las mangueras estaban cortadas, según el medio local citado. En tanto, se presume que el autor del ataque usó esa nafta para iniciar el incendio en una de las habitaciones y luego huyó en una moto roja.

“SALIO A CONOCER PERSONAS EN TINDER"

Julieta Benítez es la pareja de Leandro, hijo y hermano de las víctimas. En diálogo con medios locales, relató: “Hace 2 años y medio que falleció el marido y mi suegra empezó a salir y conocer personas en Tinder, algo normal. Yo sospecho, pienso, por lo que me ha contado... había un tipo en Estados Unidos que se la quería llevar para allá, y nosotros le decíamos ¡ojo Miriam!”, relató.

Consultada por LU2, Benítez mencionó a un hombre con quien su suegra se veía con frecuencia y que se llamaría Diego. “Sabíamos que andaba en moto y que tiene un taller, pero no mucho más que eso”, dijo. Aunque aclaró que no lo conocían personalmente, recordó que Miriam solía ir a tomar mate al taller. “Él arreglaba cuatriciclos, motos, esas cosas”, agregó.

Sobre la escena del crimen, contó: “Son las dos habitaciones del fondo las que están prendidas fuego. Había muchísimo olor a nafta y en una habitación estaban ellas juntas”. Según su testimonio, los vecinos entraron al ver el humo, pero no escucharon gritos ni movimientos previos. “Nunca salieron corriendo, no gritaron, nunca se escuchó nada”, afirmó.

Sobre el entorno barrial, Benítez defendió a las víctimas. “No era gente jodida; eran mujeres sanas, sin problemas con nadie”, sostuvo y agregó: “Parece un barrio medio turbio, pero no, son todos los vecinos reunidos, todos pendientes porque ellas estaban solas desde que falleció mi suegro. Siempre estaban atentos a los ruidos. Ella siempre avisaba si escuchaba algún ruido, era muy miedosa”.