"Uniendo el Sur II" tendrá más de 60 peleas y el mejor semillero

Se realizará este sábado en el gimnasio municipal 1, con peleas de kickboxing y light contact.

En instalaciones del gimnasio municipal 1, el sábado 10 de octubre, unos 70 peleadores de kickboxing y light contact formarán parte del festival “Uniendo el Sur II”.

El entrenador Franco Rodríguez, junto al titular de CFC Producciones, “Leo” Moreno, responsables del festival amateur y semipro, se reunieron con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

Franco Rodríguez, técnico de kickboxing, puntualizó: “abriremos las puertas a las 12:00 del mediodía. Tendremos alrededor de 60 o 70 combates amateur. Unos 10 combates son semiprofesionales y unas 60 peleas en modalidad kick light. Invitamos a toda la gente que se quiera acercar. El precio de la entrada general es de 20.000 pesos. Será un lindo evento, con todas las escuelas de Comodoro y muchas escuelas de afuera”.

Leandro Moreno, titular de CFC Producciones, quien estará a cargo del festival, señaló: “estamos organizando el ‘Uniendo el Sur II’, de la Escuela 24/7 de Franco Rodríguez, con la confianza de Hernán Martínez para que esté detrás de la organización con CFC Producciones, junto con Darío Achával en la fiscalización de la WKC (Consejo Mundial de Kick Boxing). Estamos trabajando con Franco, que está decidido a realizar eventos de jerarquía, y pensamos en tener un evento amateur con pantalla, algo lindo para la gente”.