La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), sede Comodoro Rivadavia, informa que a partir del martes 10 de febrero, la dinámica habitual del campus universitario sufrirá modificaciones preventivas.

UNPSJB, cambios en el acceso al predio por obras en la playa sur

Desde la Delegación Zonal, informaron que se iniciarán trabajos de suelos en la Playa de Estacionamiento Sur, los cuales se extenderán por tiempo indeterminado.

Ante el despliegue de maquinaria, el esquema de ingresos quedará configurado de la siguiente manera:

• Accesos habilitados: Únicamente se podrá ingresar a la Playa de Estacionamiento Norte, utilizando los portones principales y el acceso por Km 5.

• Accesos cerrados: No se realizará la apertura de los portones de la Playa Sur ni del ingreso por el Barrio 25 de Mayo.

Desde la institución solicitaron a docentes, alumnos y personal nodocente extremar las precauciones al circular y respetar estrictamente las indicaciones del personal de seguridad y de la Delegación Zonal. El objetivo es garantizar la seguridad vial mientras se ejecutan las mejoras necesarias para el orden institucional.