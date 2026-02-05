Empezó el trabajo para un diagnóstico en detalle y soluciones

La empresa IATASA ya comenzó a trabajar con profesionales de la UNPSJB y equipos municipales para avanzar en un diagnóstico pormenorizado y en las posibles soluciones tras la catástrofe del Cerro Hermitte.

El intendente Othar Macharashvili recibió este jueves en su despacho al gerente técnico de la empresa IATASA, Raúl Pérez Sucunza, y a Ricard Barletta, especialista en geotecnia de dicha firma. Del encuentro también participaron el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, y el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate.

La empresa IATASA, que cuenta con una vasta experiencia en rubros tales como ingeniería, geología, hidráulica y grandes obras de infraestructura, fue convocada por el Municipio para trabajar en la evaluación de la zona del Cerro Hermitte, junto a sus equipos técnicos y a los profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, para avanzar posteriormente en posibles soluciones.

En ese marco, Zárate indicó que “la firma cuenta con un amplio conocimiento de la región, lo que ha permitido una integración muy rápida con los equipos de científicos y técnicos de la Universidad y del propio Municipio, lo que hace posible acelerar el análisis de los modelos necesarios para el desarrollo de ingeniería”.

“Estamos muy satisfechos con estos dos días de trabajo con IATASA, cuyos especialistas visitaron el lugar y lograron integrar el excelente trabajo que hizo la Universidad y los procesos técnicos llevados adelante por la Municipalidad. En función del material que han relevado, aspiramos a tener, en los próximos días, un plan de trabajo suficientemente desarrollado”, aseveró.

Además, el funcionario aclaró que, para avanzar en esta tarea, “se debe completar la toma de datos y analizar más profundamente aspectos que hacen a la geología para, a partir de ello, correr modelos computacionales que permitan ir analizando las distintas hipótesis del trabajo de ingeniería. El horizonte es evaluar si es posible alguna intervención y de qué características en la zona de mayor riesgo”.

Finalmente, el funcionario destacó “la integración que ha ocurrido con los informes desarrollados por la Universidad, con los trabajos técnicos y la solidez de lo que representa también la capacidad de responder muy rápidamente este tipo de estudios que son realmente complejos. Si bien esta circunstancia es realmente dramática para las familias, estamos satisfechos con los tiempos y la calidad del trabajo que estamos logrando y ahora, con la suma de IATASA, seguramente podrán acelerarse estos procesos y tomar decisiones”.

EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD

Por su parte, Raúl Pérez Sucunza sostuvo tras la reunión que “conversamos sobre los alcances de esta tarea que evaluará la situación del Cerro Hermitte desde los puntos de vista geológico, geotécnico e hidráulico. La idea es llegar lo más rápido posible a un diagnóstico y a una posible solución del problema”.

En esa línea, indicó que ya se concretaron reuniones con los equipos de la Municipalidad y de la Universidad, por lo que “tenemos claro de qué manera vamos a complementarnos y qué aportará cada uno. Se realizó un trabajo excelente y lo que avanzaron es realmente muy elogiable; parece increíble lo que hicieron en menos de un mes y tienen muy claro qué es lo necesario para este proyecto”.

“Es un tema muy complejo y arribar a un diagnóstico requiere de tiempo, pero haremos todos los esfuerzos para realizarlo en el menor plazo posible y llegar a soluciones que sean aplicables y que no generen más problemas. Estamos coordinando con los equipos para ello”, remarcó.

Por último, Pérez Sucunza recordó que la empresa cuenta con experiencia en estas temáticas en nuestra ciudad, al mencionar que “tenemos conocimiento de la zona, de cómo son los suelos y de este tipo de problemáticas, ya que participamos del proyecto del Cerro Chenque, además de haber formado parte de distintos proyectos en otros lugares del país”.