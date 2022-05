UTA vuelve a amenazar con paro de 72 horas

Hasta el momento no se llega a un acuerdo en Buenos Aires entre los empresarios y la UTA. Hoy, habrá otro encuentro y allí se sabrá si se efectúa el paro. Sería de 72 horas a partir de la medianoche del martes.

La extensión de la conciliación obligatoria dictada por Nación no arribó al acuerdo entre los empresarios del transporte y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Desde el gremio anunciaron nuevamente un paro de colectivos por 72 horas que se ejecutaría desde el martes.

En el caso de la empresa Patagonia Argentina no efectivizo el pago de un adelanto de 20 mil pesos a cuenta de futuros aumentos.

Este lunes está previsto una nueva reunión en Capital Federal a las 15.30, en el Ministerio de Trabajo de la Nación. El reclamo de los choferes es que se iguale para los trabajadores del interior del país el incremento firmado en paritarias para el AMBA, con un aumento del 50% escalonado hasta agosto.

De no concretarse un acuerdo a las demandas salariales exigidas por los trabajadores de UTA, el paro se llevaría adelante desde la medianoche del martes 17 de mayo y por 72 horas en el servicio urbano de colectivos de las ciudades del interior del país.

Rubén Aguilera, secretario adjunto de la UTA, indicó a Radio Nacional, que desde el gremio se declaró la medida de fuerza una vez finalizada los 15 días hábiles de la conciliación obligatoria. “72 horas, a partir de las 0 y el Ministerio otorgó una última audiencia para hoy a las 15. La negociación esta trabajada con algunas provincias” declaró.

El dirigente sostuvo que “desde el 2002 hay algo que viene sucediendo y es que todos los incrementos salariales hay una parte que son los subsidios, divididos en dos partes una que abona Nación y otra Provincia. Esa adenda, hay provincias que no quieren comprender, está legislado dentro de los presupuestos anuales”.

Y en el caso de Chubut, dijo que “es una de ellas que no ha firmado la adenda y ni siquiera ha abonado lo pactado, la cámara empresarial ofreció una suma no remunerativa de 20 mil pesos a pagar en 72 horas, el jueves pasado, el país lo pago y la empresa local de Comodoro no ha abonado”.

Además, sobre este último punto con la empresa Patagonia Argentina, advirtió que “estamos en condiciones de hacer retención de tareas también por este incremento pactado”.