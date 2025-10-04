Valentín Pesse vuelve a la CAI

El mediocampista se convirtió en refuerzo de Comisión de Actividades Infantiles con miras al Torneo Regional y el Zonal “A”.

El mediocampista Valentín Pesse, de 23 años, se convirtió en nuevo refuerzo de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia para disputar el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 y el Torneo Zonal 2025 de la liga local.

El futbolista nacido en San Martín (provincia de Buenos Aires), realizó infantiles en Vélez Sarsfield, aunque luego pasó por otras instituciones: CEFAR, Estudiantes de Buenos Aires y juveniles en el Club Comunicaciones de Buenos Aires donde debutó en Primera división en la temporada 2021 de la Primera B.

Será su tercera etapa en la institución ya que estuvo en los últimos dos años -luego de mitad de año- disputando el Torneo Regional Federal Amateur 2023/24 y 2024/25 con nuestra camiseta. Procede de Comunicaciones donde se encontraba disputando el torneo Clausura de la Primera B.