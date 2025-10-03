Captadores de Vélez Sarsfield observaron jugadores de la CAI

Carlos Narvaiz, Alan Rado, José Ferreira y Eduardo Frías participaron este jueves de una jornada de fútbol en la cancha del Club Social y Deportivo Laprida.

Carlos Narvaiz (coordinador del Departamento de Captación del Interior), Alan Rado (coordinador del Fútbol de Preparatoria), José Ferreira y Eduardo Frías (directores técnicos y captadores de las categorías formativas), encargados de la captación oficial del Club Atlético Vélez Sarsfield, participaron este jueves de una jornada de fútbol con jugadores de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia.

Desde el mediodía se realizaron pruebas en la cancha del Club Social y Deportivo Laprida con chicos de categorías 2018 hasta 2008. Los captadores visualizaron jugadores para su posterior seguimiento e incorporación al “Fortín”, en donde ya se desempeña el delantero Mateo Meiz (Torneo Juveniles AFA | Octava división), con reciente paso por las formativas de la entidad “azzurra”.