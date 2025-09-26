Ubaldo Matildo Fillol decidió completar sus estudios secundarios a los 75 años

"Lo primero que tengo que hacer es aprender computación, porque esto es a distancia", remarcó el "Pato", ex arquero de Quilmes, Racing, River, Argentinos Juniors, Flamengo, Atlético Madrid, Vélez y la Selección.

Ubaldo Matildo Fillol, uno de los arqueros más emblemáticos de la historia del fútbol argentino y campeón del mundo en 1978, sorprendió con un anuncio cargado de humildad y enseñanza: a los 75 años decidió completar sus estudios secundarios, interrumpidos a los 14 cuando se incorporó a las divisiones inferiores de Quilmes.

"Tomé la decisión. Me senté con los míos y les dije: 'Quiero terminar el estudio'. Siendo muy pequeño lo abandoné. Me sentía culpable. Nunca culpé a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a nadie", explicó el "Pato" en un video publicado en YouTube.

Fillol ya se inscribió en un curso a distancia y, como primer paso, deberá aprender computación. "Ya me inscribí y me compré una computadora. Lo primero que tengo que hacer es aprender computación, porque esto es a distancia", detalló.

El ex arquero también compartió el motivo que lo impulsó a tomar esta decisión. "Me sentía mal pregonando a los padres que hicieran estudiar a los chicos. Decía: 'Yo no terminé el secundario, mis estudios'. Me sentía mal. Por eso hoy me planto acá y les cuento esta historia de vida".

Una trayectoria brillante y un nuevo desafío personal

Fillol nació en San Miguel del Monte, donde aún reside. Sus primeros pasos fueron en el club San Miguel, hasta que a los 14 años se probó en Quilmes, debutando en Primera en 1969. Luego jugó en Racing, River, Argentinos Juniors, Flamengo, Atlético Madrid y Vélez, además de vestir la camiseta de la Selección Argentina entre 1974 y 1985. En total, disputó 837 partidos oficiales y ganó 11 títulos.

Hoy, a los 75 años, el "Pato" encara un desafío muy distinto, pero igual de trascendente: demostrar que nunca es tarde para aprender. Y que el esfuerzo y la disciplina pueden extenderse más allá del deporte.