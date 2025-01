Valentina Mora deja de ser cónsul de Chile en Comodoro

El intendente Othar Macharashvili, junto al viceintendente, Maximiliano Sampaoli, recibieron en el despacho municipal, a Valentina Mora, quien cumplió hasta este año la función de cónsul de Chile en Comodoro Rivadavia. En el encuentro, se resaltó el trabajo conjunto realizado en su mandato y se puso en valor las gestiones en lo que respecta a afianzar los lazos de amistad y comerciales con el país vecino.

Luego de la reunión, Mora realizó un balance de su paso por Comodoro Rivadavia, ponderando las gestiones conjuntas, concretadas de la mano del Ejecutivo Municipal, al expresar que “en mi primer destino la experiencia ha sido muy bonita. Tuve la oportunidad de asumir un cargo como cónsul, de dirigir un consulado y fue muy desafiante, aprendí muchísimo. Las autoridades me recibieron muy bien, con mucho cariño, me apoyaron en mi gestión, hicimos distintas actividades y proyectos de cooperación, así que me voy muy contenta por todo lo que se logró”.

Asimismo, resaltó la misión a Coyhaique y manifestó que “trabajamos mucho en áreas de cooperación, como turismo, cultura, salud y también en el plano político. Espero que todas estas áreas en las que avanzamos se sigan trabajando para fortalecer los lazos de amistad”.

En este contexto, abogó por una continuidad en la metodología de trabajo de la mano de la nueva cónsul, Daniela Briones, “para que siempre sigamos trabajando en conjunto y fortaleciendo la amistad que existe entre Chile y Argentina”.

Finalmente, en relación a la función que cumple la institución diplomática, Mora explicó que “los consulados chilenos en Argentina tenemos un gran desafío porque contamos con una población de adultos mayores muy grandes. Ellos requieren de nuestro servicio para hacer su documentación, por lo que tratamos de apoyarlos para que tengan todos sus papeles al día.

“Además, estamos con muchas solicitudes de argentinos -hijos o nietos de chilenos- que desean hacer su nacionalidad chilena, así que a ellos también los recibimos en el consulado para ayudarlos en todo lo que tiene que ver con la realización de ese trámite”.