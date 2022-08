Variadas propuestas este domingo para toda la familia

Uno de los platos fuertes del sábado estuvo a cargo de la escritora Camila Sosa Villada (foto), con un auditorio repleto en el Centro Cultural.

Durante su disertación, en la que presentó su nuevo libro "Soy una tonta por quererte", la autora de "Las Malas" explicó su relación con la escritura: "Me siento a escribir y sale como sale, no tuve formación en ello y mi recurso es hacer caso a lo que siento que tengo que escribir. No hay una fórmula para hacerlo bien".

"Mis personajes son siempre travestis pero no hay una intención, sino una insistencia caprichosa mía. En el mundo de la literatura cuesta mucho abrirse paso; yo tuve mucha suerte", agregó.

Entre las actividades previstas para este domingo en la 9° Feria Internacional del Libro se destacan la charla “Un @arroba ya pronto serás. La discusión política en tiempos de redes sociales y plataformas digitales”, por el influencer Pedro Rosemblat, a partir de las 18 en el Café Cultural. Estaba prevista la presentación del periodista Hernán Brienza, pero fue suspendida por motivos personales del escritor.

Del mismo modo, se presentarán los libros “El delito televisado: cómo se producen y consumen las noticias sobre inseguridad y violencia en Argentina”, de Natalia Aruguete, a las 15:30 en el CEPTur; y “Haikus de terror, de locura y de muerte”, de Santiago Kamerbeek y Agustín Huberty, en el auditorio del Centro Cultural, desde las 17.

Asimismo, desde las 18 en el CIP, se concretará la actividad “Alma, Cielo y Revolución Camila sin miedo #ElBackstage”, a cargo de Camila Dichiara, Noe Bareille, Mauricio Albacete, Liliana Ostrovsky; mientras que, simultáneamente, en la Zona Usina Joven de dicho espacio tendrá lugar el Jam de Poesía Urbana, con Maia Tarcic, Carla Quevedo y Caro Peralta.

Por su parte, Nilocos se presentará su espectáculo musical en el Cine Teatro Español a las 16 y 18; y a las 16, en el escenario exterior del CIP, se realizará el show “Cote te canta”. En tanto, a partir de las 19 será el turno del Encuentro Coral “Coro Polifónico & Coro Biblioteca de Astra”, en el CEPTur.

Finalmente, en el Café Cultural se llevará a cabo el show de stand up del humorista Sergio Gonal, desde las 21:30, y, a continuación, cerrará la jornada la banda “De Santo Nada, que brindará su espectáculo a partir de las 22:30.

Para más información, el cronograma de actividades se encuentra disponible en el sitio web https://cultura.vivamoscomodoro.gob.ar.