Vázquez: "vamos a trabajar duro para tener un gran año"

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia continúa en el Socios Fundadores con su preparación de cara a la nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol, que se iniciará el próximo mes.

El equipo, se encuentra bajo las órdenes de los asistentes Juan Varas y Martín Yanguela, ya que el entrenador Martín Villagrán está en Buenos Aires con la Selección Argentina U15 masculina en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

Este viernes trabajaron todos, excepto el alero Agustín Barreiro, quien se recupera de una lesión en el pecho, aunque el nacido en Cañuelas, ya está mejor, por lo que se reincorporará en breve a los trabajos del equipo.

Luego del entrenamiento que Gimnasia realizó este viernes por la mañana, El Patagónico conversó con Facundo Vázquez, uno de los bases que permanece desde la pasada temporada.

"Estamos bien, es un nuevo grupo, un equipo más joven que del año pasado, con mucha energía, con ganas de entrenar y de mejorar. Hay muchas buenas vibras así que estoy muy contento, disfrutando de estar de vuelta en la ciudad, de prepararme otra vez para una nueva Liga junto al equipo. Y estoy muy feliz de que el club y Martín hayan confiado nuevamente en mí para ser parte de Gimnasia", expresó el base porteño surgido de Platense.

Pese a que el equipo lleva su quinta semana de pretemporada, Vázquez considera que es prepaturo opinar sobre cómo puede llegar a jugar el equipo en la temporada que se viene y sobre todo porque se ha conformado un plantel con algunas caras nuevas.

"Estamos construyendo una identidad de juego, creo que es pronto, como vos decis van cinco semanas, pero se va a poder ver un equipo con mucha energía y entrega, así que esas cosas no van a faltar, energía y entrega. Es muy temprano para darte una idea de cómo va a jugar el equipo, pero yo creo que nuestro juego se va a basar en la energía y en el trabajo de uno", afirmó el ex Olímpico de La Banda.

"Lo importante es entender que vamos a trabajar duro para tener un gran año e intentar dejar a Gimnasia lo más arriba posible", agregó el base de 24 años.

Facundo Vázquez también se refirió a lo que fue su primera temporada con la camiseta del Verde. "Al principio me costó, la adaptación del equipo fue un poco más larga de lo que esperaba, pero con trabajo pude terminar de entender lo que Martín y el equipo necesitaban de mí. Así que intenté en el segundo tramo de la temporada aportar energía, sobre todo en defensa y empujar desde mi juventud y mis ganas, y de poco me fui ganando un espacio en el equipo. En líneas generales fue eso, se me hizo un poco larga la adaptación o más larga de la que me hubiese gustado", admitió.

Antes de llegar a Gimnasia, Facundo jugó en Platense, equipo que tenía como entrenador a su papá Alejandro "Cholo" Vázquez. El joven base también explicó sobre las sensaciones de haber sido dirigido por su padre.

"La respuesta va cambiando todos los años. Hoy a la distancia puedo decir que me hubiese gustado disfrutarlo mucho más de lo que lo disfruté. Es algo muy lindo haber compartido una pasión y un amor por lo que tenemos con mi viejo que es tan grande como le tenemos al básquet. Haberlo hecho juntos es algo que me lo voy a guardar para toda la vida, en mi corazón. Hoy te digo que me hubiese gustado disfrutarlo más, así y todo, nadie me quita haber compartido y jugar Liga Nacional con mi viejo, haciendo esto que amamos los dos", sentenció el básquetbolista de 1,85 metro de estatura.